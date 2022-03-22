Трамваи и троллейбусы под весенним солнцем едут умываться

С установлением весенней погоды особые усилия работников трамвайных и троллейбусных парков направлены на поддержание чистоты подвижного состава. Горэлектротранс готовит к запуску в работу уличные моечные комплексы, которые эксплуатируются в теплый сезон наряду с круглогодичными мойками в депо. Вместе с тем предприятие продолжает регулярную дезинфекцию салонов, которая является составной частью процесса мойки и подготовки транспорта к выезду на линию.

Весь транспорт выходит на линию исключительно чистым, однако в процессе работы в его облик вносят коррективы условия городской среды и капризы погоды, характерные для межсезонья: пыль, ветер, осадки, талые воды.

В это время для транспортников наступает особый период, который с учетом погодных условий проходит под эгидой месяца чистоты. В трамвайных и троллейбусных парках обновляют окраску подвижного состава и готовят к работе уличные моечные комплексы для трамваев. Уличные комплексы, как правило, устанавливаются у въездных ворот и позволяют промыть борта трамваев сразу при возвращении транспорта в парк ещё до прибытия к месту постоянной стоянки.

Всего в Горэлектротрансе 6 уличных сезонных моек и 23 моечных комплекса в депо, работающих круглогодично. Практически все из них переведены на систему оборотного водоснабжения.

Вне зависимости от сезона Горэлектротранс продолжает регулярную дезинфекцию салонов с использованием специализированных средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обрабатываются поручни, сидения, подоконники и другие контактные поверхности с обязательной протиркой насухо. Дезинфекция является обязательным этапом при подготовке подвижного состава к работе на маршруте с пассажирами.