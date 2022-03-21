Проекты улучшений Горэлектротранса «потянули» в 2021 году на 35 млн рублей

В петербургском Горэлектротрансе подвели итоги внедрения бережливого производства в 2021 году. Торжественное мероприятие с награждением отличившихся экспертов прошло в Троллейбусном парке № 1, который из года в год держится в лидерах программы развития производственной системы ГЭТ. По итогам аудита эффективности внедрения бережливого производства 1-й троллейбусный вновь занял первое место.

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Об итогах внедрения на предприятии передовой производственной философии рассказал начальник отдела перспективного развития и международных связей Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Андрей Уланов. Практически по всем показателям по сравнению с предыдущим отчётным периодом наблюдается положительная динамика. Так, в 2021 году было подано 42 проекта улучшений, что на 15 проектов больше. 28 проектов приняты к реализации, их потенциальный экономический эффект составил 35 млн 400 тыс. руб., что на 11,5 млн рублей больше, чем в 2020-м. От работников Горэлектротранса в 2021 году поступило более 700 предложений по улучшению процессов деятельности, из них 521 предложение принято к реализации.

В 2021 году 25 руководящих работников Горэлектротранса прошли курс «Лин-лидер», 19 специалистов стали экспертами в области бережливого производства. Курс «Введение в бережливое производство» прошли более 6 тыс. работников. Разработаны и утверждены политика в области качества ГЭТ, цели в области менеджмента качества ГЭТ на 2021-2022 гг. В подразделениях предприятия проведены два практических семинара (штурм-прорывы), в рамках обмена опытом состоялись ознакомительные поездки на предприятия с высокоразвитой производственной системой, включая ОАО «РЖД» и ПАО «КАМАЗ».

Также в 2021 году Горэлектротранс победил в конкурсе Администрации губернатора Санкт-Петербурга «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга». Первое место досталось в номинации «Лучшая кадровая технология оценки персонала» - за разработанную и реализуемую ГЭТ технологию формирования матрицы компетенций экспертов в области бережливого производства.

По итогам аудита эффективности внедрения бережливого производства лучшим среди ОСП и СП признан Троллейбусный парк № 1. Второе место у Службы подвижного состава, на третьем - Аварийно-восстановительная служба. Лидеры рейтинга Управления: Служба технической политики, Финансово-экономическое управление, Контрольно-ревизионное управление.

Особый акцент в своём докладе Андрей Уланов сделал на вопросах энергоэффективности в ГЭТ, обратив внимание на то, что энергоэффективность зависит в том числе и от манеры управления водителем подвижным составом.

В рамках Дня бережливого производства состоялся семинар, в ходе которого тренер Юрий Гужов рассказал об основах системы менеджмента качества. В ходе практического задания эксперты попробовали применить новые знания к различным производственным процессам Горэлектротранса.

Завершился День бережливого производства вручением благодарностей экспертам за весомый вклад в развитие производственной системы ГЭТ.