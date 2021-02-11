В Горэлектротрансе встречали финалистов Кейс-чемпионата Комитета по транспорту «Новые люди – новый транспорт»

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретились с финалистами первой секции студенческого кейс-чемпионата Комитета по транспорту. Тема секции - «Видение перспективного облика трамвая для Санкт-Петербурга». Над концепциями трудились студенты Московского политехнического университета и Академии им. А.Л. Штиглица. В качестве многолетнего партнера кейс-чемпионата ребят также поздравил генеральный директор «Агентства бизнес новостей» Алексей Дементьев, издание предоставило финалистам годовые сертификаты на подписку «Яндекс Плюс». Вручение дипломов и подарков закономерно проходило в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, где собрана коллекция классических ленинградских вагонов, отражающих моду разных эпох.

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2022 год – юбилейный для петербургского трамвая, в сентябре ему исполнится 115 лет. Поэтому при выборе тем организаторы опирались на эту дату. Впервые в транспортном кейс-чемпионате приняли участие студенты Академии им. А.Л.Штиглица. Этот факт подчеркнул вице-губернатор Максим Соколов в своём приветственном письме к финалистам, которое зачитал Кирилл Поляков. Кирилл Поляков пояснил, чем руководствовался Комитет по транспорту при расширении состава вузов-участников:

«Мы очень серьёзно подошли к организации этого конкурса, привлекли Академию им. А.Л. Штиглица для того, чтобы молодые ребята, которые и будут определять облик нашего города, представили своё видение, как должен выглядеть трамвай для центра Петербурга. Их наработки мы возьмём на вооружение при обновлении подвижного состава Горэлектротранса», – отметил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Участие Академии им. А.Л.Штиглица в обсуждении внешности трамвая будущего логично продолжает традиции нашего города: в 50-60-х годах организатор кафедры дизайна и промграфики Академии Штиглица, основатель школы ленинградского дизайна Иосиф Вакс разработал облик модели трамвая ЛМ-57 с хромированными молдингами. Благодаря своей яркой внешности этот трамвай вошел в историю под модным прозвищем «Стиляга» и в наши дни служит украшением трамвайной коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ (Музей ГЭТ). Об этом, открывая церемонию награждения, напомнил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин:

«Очень приятно вас приветствовать в окружении уникальной трамвайной коллекции Горэлектротранса. Символично, что награждение по итогам конкурса, посвященного разработке облика новых, перспективных, ретрофутуристических моделей трамваев, проходит на площадке, где собраны старейшие экспонаты, которые работали на улицах города, украшая их на протяжении 115 лет – именно столько исполняется в этом году петербургскому трамваю», - напомнил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» также пригласил на работу победителя секции Михаила Третьякова и финалистку Марию Левченко.

«Для меня было приятно получить предложение о возможном трудоустройстве. Сейчас я заканчиваю четвёртый курс и нацелен на выбор дальнейшего профессионального пути. Что касается моего конкурсного проекта, то в нём мне хотелось реализовать продуктовую эстетику и обязательно сохранить узнаваемые черты наших легендарных петербургских трамваев», – поделился победитель первой секции Кейс-чемпионата Михаил Третьяков.

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