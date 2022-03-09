Выпускники Техникума железнодорожного транспорта выбирают ГЭТ

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в двухдневном распределении выпускников Техникума железнодорожного транспорта. В трудовые коллективы 19 ребят вольются летом: на предприятии их уже ждут.

По результатам собеседований в Горэлектротранс приглашены на работу слесарями по ремонту подвижного состава 5 студентов 4 курса специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», 3 выпускника 4 курса специальности «Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)», 4 выпускника 4 курса специальности «Информационные системы (по отраслям)» и 7 студентов специальности «Электроснабжение (по отраслям)».

В распределении выпускников участвовали представители Управления по персоналу, Службы движения, 1-го и 3-го трамвайных парков, Троллейбусного парка № 6 и Энергохозяйства. Именно в эти подразделения выпускники придут после экзаменов и защиты дипломов. В соответствии с действующими в Горэлектротрансе «Положением о молодом специалисте», «Положением о выпускнике» и «Положением о наставничестве» у каждого молодого работника появится свой наставник. Помимо помощи вчерашним студентам в освоении профессии, эти документы предусматривают предоставление им ряда бонусов и льгот.

Добавим, что 15 марта представители Горэлектротранса провели в Техникуме железнодорожного транспорта встречи со студентами 3 курса специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны)» и «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Сотрудники Управления по персоналу рассказали о предприятии и пригласили студентов на практику.