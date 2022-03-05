8 марта в туристическом трамвае выступил ансамбль «Невский дозор»

«Одну женщину люблю», «Как много девушек хороших», «Ты мне не снишься»... Эти и другие любимые песни можно было услышать 8 марта в туристическом трамвае. В честь Международного женского дня он совершил поздравительный рейс, трансляцию которого показал зрителям телеканал «Санкт-Петербург».

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В спецрейсе туристического трамвая к 8 марта приняли участие артисты ансамбля песни и пляски «Невский дозор». Это уже второе их выступление в музыкальном трамвае, первое состоялось 23 февраля.

Туристический трамвай проехал по центру города. В окнах вагона организаторы разместили поздравление телеканала «Санкт-Петербург» с 8 марта. А ранее женщинам вручали цветы в рейсовом трамвае № 3.