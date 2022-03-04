Цветочный рейс трамвая № 3

5 марта по центру Петербурга проехал #ВесеннийТрамвай, приближая Международный женский день. Во время рейса трамвая № 3 пассажиркам дарили цветы в честь 8 марта. Акцию организовал Горэлектротранс по идее, предложенной «Авторадио». Работники эфира решили поздравить своих слушателей лично – не только в студии, но и через живое общение в городском трамвае.

Фото:

Для проведения акции сотрудники «Авторадио» закономерно выбрали трамвай, ведь это самый народный вид транспорта с момента его изобретения. Маршрут – тоже неслучайный. Трасса трамвая №3 считается видовой и проходит через Троицкий мост, откуда открывается живописный вид на Петропавловскую крепость.

#ВесеннийТрамвай удивил не только своих пассажиров, но и петербурженок на остановках и в автомобилях. Им тоже вручали цветы во время стоянки трамвая для посадки-высадки.

«Сегодня было особенно приятно выходить в рейс. И погода солнечная, и трамвай весь в цветах, и поздравление получила одной из первых!», - поделилась впечатлениями о рейсе кондуктор Ирина Табашникова.

Пассажирка Татьяна каждую субботу и воскресенье ездит на трамвае № 3 на работу: «Обычно я еду в пустом трамвае, а сегодня такой подарок! Большое спасибо! Создали настроение на весь день».

Среди пассажиров «цветочного рейса» были и маленькие представительницы прекрасной половины человечества. Трехлетняя Лида, получив в подарок розочку, рассказала по секрету, что 8 марта в качестве подарка маме будет помогать ей мыть посуду.

Петербургский Горэлектротранс присоединяется ко всем добрым словам по случаю 8 марта и желает приятных поездок по городским маршрутам!