Пассажирам: информация о работе сервисов по оплате проезда
04 марта 2022
✅ Работа сервисов безналичной оплаты с использованием банковских карт:
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Оплата проезда картами банков, не подвергнутых блокирующим санкциям, работает без каких-либо ограничений. В том числе доступна оплата проезда с помощью кошельковых сервисов Apple Pay и Google Pay.
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Оплата проезда картами банков, находящихся под блокирующими санкциями, доступна только с использованием пластиковых карт. Кошельковые сервисы для оплаты картами этих банков не работают.
❗ Для гарантированной оплаты проезда пассажирам рекомендуется иметь при себе пластиковую банковскую карту.
*По информации Газпромбанка, предоставляющего сервисы безналичной оплаты проезда на наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга с использованием банковских карт.
✅ Альтернативные способы оплаты доступны в стандартном режиме:
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Карта «Подорожник»;
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Льготные проездные билеты;
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Наличные денежные средства (до 1 апреля, далее - разовые QR-билеты).