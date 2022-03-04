Пассажирам: информация о работе сервисов по оплате проезда

04 марта 2022

 

✅ Работа сервисов безналичной оплаты с использованием банковских карт:

 

  • Оплата проезда картами банков, не подвергнутых блокирующим санкциям, работает без каких-либо ограничений. В том числе доступна оплата проезда с помощью кошельковых сервисов Apple Pay и Google Pay.

 

  • Оплата проезда картами банков, находящихся под блокирующими санкциями, доступна только с использованием пластиковых карт. Кошельковые сервисы для оплаты картами этих банков не работают.

 

❗ Для гарантированной оплаты проезда пассажирам рекомендуется иметь при себе пластиковую банковскую карту.

 

*По информации Газпромбанка, предоставляющего сервисы безналичной оплаты проезда на наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга с использованием банковских карт.

 

 

✅ Альтернативные способы оплаты доступны в стандартном режиме:
 

  • Карта «Подорожник»;
  • Льготные проездные билеты;
  • Наличные денежные средства (до 1 апреля, далее - разовые QR-билеты).
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