Пассажирам: информация о работе сервисов по оплате проезда

✅ Работа сервисов безналичной оплаты с использованием банковских карт:

Оплата проезда картами банков, не подвергнутых блокирующим санкциям, работает без каких-либо ограничений. В том числе доступна оплата проезда с помощью кошельковых сервисов Apple Pay и Google Pay.

Оплата проезда картами банков, находящихся под блокирующими санкциями, доступна только с использованием пластиковых карт. Кошельковые сервисы для оплаты картами этих банков не работают.

❗ Для гарантированной оплаты проезда пассажирам рекомендуется иметь при себе пластиковую банковскую карту.

*По информации Газпромбанка, предоставляющего сервисы безналичной оплаты проезда на наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга с использованием банковских карт.

✅ Альтернативные способы оплаты доступны в стандартном режиме:

