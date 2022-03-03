Студентам Автомеханического колледжа рассказали о вакансиях в ГЭТ

Представители Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса в рамках взаимодействия с Агентством занятости населения Фрунзенского района посетили 2 марта ярмарку вакансий для учащихся СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж».

Начальник сектора по набору персонала Горэлектротранса Ольга Меньшикова ознакомила ребят с актуальными вакансиями, с условиями работы на предприятии, а также специальными бонусами для молодых работников. Их предусматривает действующее на предприятии Положение о молодом специалисте.

Учащиеся колледжа проявили интерес к профессиям ГЭТ, в частности, ребят заинтересовали стабильность и возможность получения высшего образования, необходимого для профессионального и личностного развития. Молодых людей пригласили в Горэлектротранс на прохождение производственной практики с дальнейшим трудоустройством. Заинтересовавшиеся студенты получили подробную информацию и контакты.

Посещение ярмарки вакансий проходит в рамках активной работы Горэлектротранса с образовательными учреждениями по линии формирования кадрового резерва.