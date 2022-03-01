1 марта Троллейбусному парку № 6 исполнилось 37 лет

Первые машины из ворот троллейбусного парка на северо-западе Петербурга вышли 1 марта 1985 г. «Шестёрка» - самый молодой парк в городе, ведь он был спроектирован и построен для обеспечения пассажирскими перевозками быстрорастущего населения новых кварталов на северо-западе города.

Начинался выпуск всего с двух машин, а сегодня подвижной состав парка насчитывает около 130 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по девяти маршрутам в шести районах: Выборгском, Василеостровском, Петроградском, Приморском, Калининском и Центральном. Общая протяжённость маршрутной сети составляет почти 100 км. В эту цифру входят также линии, продлённые за счёт запуска троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Именно 6-й троллейбусный парк первым в городе начал эксплуатировать новый вид транспорта – на маршрутах №№ 2 и 23.

«Поздравляю всех, кто вложил душу и сердце в развитие и процветание парка. А также благодарю каждого за проделанную работу, ведь она порой нелегка. Мы возлагаем немалые надежды на перспективное будущее! Двигаться вперёд, достигая более высоких целей, улучшаясь с каждым днём, радуя клиентов превосходным обслуживанием и отличным качеством», - обратился к своим коллегам по случаю памятной даты директор Троллейбусного парка № 6 Олег Ипполитов.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем коллективу Троллейбусного парка № 6 успешной безаварийной работы и дальнейшего развития. #ВсемПоПути!