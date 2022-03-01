88 лет стабильной энергии

1 марта отмечает день рождения Энергохозяйство петербургского Горэлектротранса. Это подразделение отвечает за обеспечение надёжности системы электроснабжения ГЭТ.

Начальник Энергохозяйства Александр Щербань, поздравляя своих коллег, напомнил, что за 88 лет своей истории служба пережила много исторических событий в жизни города и страны. Но энергетики всегда круглосуточно находились на своём посту, даже в страшные годы блокады обеспечивая движение электротранспорта. А когда зимой 1941 года начались перебои в энергоснабжении, энергетики ТТУЛ поддерживали в рабочем состоянии инфраструктуру, чтобы уже 7 марта 1942 года пустить грузовой трамвай, а 15 апреля – восстановить пассажирское движение.

«Знаю, что и сегодня наш коллектив может так же выполнять задачи любой сложности, сохраняя десятилетиями сложившуюся добрую традицию. Хочу искренне поздравить своих коллег с 88-летием Службы! В непростой эпидемиологической ситуации пожелать здоровья им, их родным и близким. Спокойной и безаварийной работы на такой сложной и разветвлённой инфраструктуре энергоснабжения, какой является инфраструктура наземного городского электрического транспорта Санкт-Петербурга!» - отметил Александр Щербань.

Начальник Энергохозяйства пожелал коллективу службы успешного решения задач в рамках проектов «Энергия-24» и «Энергия-28», являющихся важными составляющими программы стратегического развития Горэлектротранса. В рамках этих проектов, в частности, предстоит до 2028 года поэтапно реконструировать около 600 км контактной сети, почти 300 км кабельной сети, а также заменить устаревшее оборудование на всех 86 подстанциях ГЭТ. Эта работа уже идёт.

Напомним, контактная сеть, опоры, тяговые подстанции и специалисты по электричеству появились в Петербурге ещё в 1907 году, вместе с первым трамваем. Однако свою историю Энергохозяйство ведёт с 1934 года, когда была образована энергетическая служба «Лентрамвая». Современное Энергохозяйство – это сложная система, в которую входят контактная и кабельная сети, тяговые подстанции, подразделение сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), энергодиспетчерский отдел.