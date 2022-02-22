Горэлектротранс проводит дополнительные инструктажи по антивирусным мерам

Дополнительные инструктажи стали частью комплекса мероприятий, проводимых на предприятии в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Среди этих мер: обязательная мойка и дезинфекция подвижного состава перед выездом на линию, а также тщательная уборка рабочих мест.

На дополнительных инструктажах работникам разъясняется необходимость качественной уборки подвижного состава и помещений с применением дезинфицирующих средств. Также среди рекомендаций: применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха.

В трамвайных и троллейбусных парках особое внимание уделяется уборке и дезинфекции подвижного состава. Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной мойки. Сначала транспорт «намыливают» пенным раствором и отмывают загрязнения с бортов. Затем проводится дезинфекция салона с использованием распылителя дезинфицирующего средства, рекомендованного Роспотребнадзором, в том числе с применением генераторов холодного тумана.

Обрабатываются полы, стены, поручни, сидения, подоконники окон, стёкла, форточки, валидаторы и прочие контактные поверхности - с обязательной протиркой насухо. После этого подвижной состав проходит через автоматический моечный комплекс.