23 февраля в туристическом трамвае выступил армейский коллектив «Невский дозор»

Трансляцию концертного рейса туристического трамвая, приуроченного ко Дню защитника Отечества, покажет телеканал «Санкт-Петербург». В реплике довоенного трамвая 1933 года проехали артисты ансамбля песни и пляски «Невский дозор» с патриотической программой. Смотрите специальный выпуск новостей в 15:00.

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Приглашаем зрителей принимать поздравления и приобщиться к праздничной атмосфере, которую 23 февраля в туристическом трамвае создали солисты ансамбля «Невский дозор» – лауреаты многочисленных конкурсов и смотров.

Акция в День защитника Отечества неслучайно проводится в реплике трамвая 1933 года, которая работает на туристических рейсах. В годы войны вагоны ЛМ-33 трудились в блокадном городе: перевозили бойцов к линии фронта, транспортировали раненых и военные грузы, участвовали в эвакуации сокровищ Эрмитажа. Настоящим спасителем трамвай был и для жителей осаждённого города. Позже учёные подсчитали, что трамвай экономил ленинградцам в среднем 400 калорий в день, тогда как дневная норма - 125 граммов хлеба – составляла менее 200 калорий. Это в наши дни блокадный трамвай стал символом жизни в осажденном городе, а в военное время он, сохраняя жизненные силы, и был жизнью, защитником ленинградцев и Отечества.

15 апреля 2022 года Петербург встретит 80-летнюю годовщину пуска блокадного трамвая в осажденном городе.