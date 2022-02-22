«Защитник Отечества – это тот, кто всей своей духовной жизнью связан с Россией»

Несмотря на то, что 23 Февраля празднуется широко, в первую очередь отношение к Дню защитника Отечества имеют те, кто служит, служил или является военнообязанным. Многие работники Горэлектротранса в разное время служили в различных войсках, званиях и должностях. Для одних это были 2 – 3 года срочной службы, для других – десятилетия ратного труда.

В своему воинскому прошлому транспортники обращаются уже при приёме на работу, в секторе воинского учёта Горэлектротранса. Оформляя необходимые документы, сотрудники сектора выясняют у новичков, где и когда они служили, а с офицерами иногда даже находят общих знакомых – офицерский мир намного теснее, чем кажется - и делятся воспоминаниями. Информация, полученная в ходе такого неформального собеседования, в перспективе может иметь и прикладное значение – в том случае, если возникнет потребность в тех или иных военных навыках конкретного работника.

Возглавляет сектор капитан I ранга Владимир Афонин, чей послужной список является примером служения и защиты Отечества. За годы своей службы Владимир Викторович командовал дизельными и атомными подводными лодками. Принимал участие в создании дивизии подводных лодок на военной базе в Камране (Вьетнам), где под его командованием находилось 15 вымпелов. Службу заканчивал в должности начальника штурманского факультета училища подводного плавания им. Ленинского комсомола. Офицер с 1963 года, Владимир Афонин полагает, что 23 февраля – это праздник всего российского народа: и мужчин, и женщин, и детей, а не только тех, кто «под ружьём».

«Потому что защитник Отечества, Российской Федерации – это тот, который родился в ней, всей своей духовной жизнью связан с Россией, никогда не смотрел “за бугор” и чётко понимает историческую особенность, предназначение нашей страны для всей цивилизации на Земле. Без российского народа, без России, погибнет вся цивилизация!» - говорит Владимир Афонин.

Кстати, сектор воинского учёта Горэлектротранса по итогам работы в 2021 году признан лучшим в Московском районе среди предприятий и организаций различных форм собственности. Среди критериев оценки: ежедневная плановая работа, результаты выполнения годового плана работы сектора, работа по выполнению заданий городской администрации и заявок Министерства обороны по направлению военнообязанных из числа наиболее подготовленных работников предприятия на учения и военные сборы. Также учитывалось взаимодействие между Горэлектротрансом, администрацией и военным комиссариатом Московского района.

В России в общей сложности насчитываются около 70 воинских праздников. Здесь и такие всенародно известные даты, как День Военно-морского флота, День ВДВ, День пограничника, и такие «экзотические» для гражданского человека праздники, как День создания трубопроводных войск, День службы горючего вооруженных сил России и даже Всероссийский день призывника. Разнообразие этих праздников наглядно демонстрирует мощную структуру российских Вооружённых сил и внимание к ним со стороны государства. При этом вряд ли найдётся род войск, в котором не служил хотя бы один работник петербургского Горэлектротранса, коллектив которого насчитывает 11 тысяч человек. Праздник, отмечаемый 23 февраля, объединяет их всех – и артиллеристов, и связистов, и мотострелков, и всех других защитников Отечества.