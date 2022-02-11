Студентов Академии транспортных технологий пригласили в будущее с ГЭТ

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился со студентами Академии транспортных технологий, завершившими на предприятии производственную практику. 24 студента, обучающиеся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», осваивали азы профессии в трамвайных парках №№ 1, 3, 5, 7, 8, а также в троллейбусных парках №№ 1, 3 и 6. Разговор с молодыми людьми шёл о перспективах будущих транспортников в стремительно развивающейся отрасли ГЭТ.

Директор Денис Минкин рассказал студентам о ходе реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», в рамках которой до 2028 года ожидается полное обновление подвижного состава и инфраструктуры предприятия, включая энергосистему ГЭТ. В ближайшее время в парки начнут поступать новые троллейбусы, объявлены конкурсы на закупку трамваев, в том числе в рамках проекта «RetroFuture» по разработке новой модели низкопольного вагона для исторического центра Петербурга. По уровню технической оснащённости директор предприятия сравнил новинки электротранспорта с космическим кораблём и рассказал о перспективных системах, которыми они будут оснащены.

«Ответственно заявляю, что трамвая, который мы заказали, нет ни в России, ни в Европе. Это скачок в развитии. На борту у этих вагонов помимо обычных систем СЭКОП, позиционирования, мониторов информирования будут стоять довольно серьёзные системы управления, которые по сути есть шаги в направлении автопилотирования. Что это значит для вас? Ваш условный коллега бегал по цеху с кувалдой и ремонтировал подвижной состав методом простейшего механического воздействия. И проблемы у этого подвижного состава в основном были такие, что он ржавеет, разваливаются редукторы, раму надо переваривать. Теперь эти проблемы меняются на полноценную радиотехническую диагностику с использованием компьютеров – вся документация, чертежи, технологические карточки будут в цифровой форме. То есть, номенклатура профессий меняется в вашу сторону: электрики будут более востребованы, без работы вы не останетесь», - заверил Денис Минкин.

Участие в беседе в формате видео-конференц-связи приняли директора трамвайных и троллейбусных парков, где ребята проходили практику. Денис Минкин поручил руководителям ОСП встретиться с каждым студентом индивидуально, чтобы поговорить о профессиональном будущем и определить темы дипломных работ – с привязкой к новой закупаемой технике.