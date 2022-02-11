«Петербургские магистрали» заняли III место на Фестивале малой прессы СПбГУ

Конкурс изданий среди корпоративных и муниципальных СМИ проходил в рамках VII Фестиваля малой прессы, проводимого «Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. От корпоративных изданий на конкурс было представлено 33 заявки. За интервью ко Дню ВМФ с водителем троллейбуса Александром Лапиным «Троллейбус идёт, как будто корабль по воде» редакция газеты «Петербургские магистрали» в составе Пресс-службы Горэлектротранса вошла в тройку призёров в номинации «Лучшая публикация о профессионалах (работниках любой отрасли)».

Торжественная церемония подведения итогов конкурса прошла 14 февраля в Доме журналиста на Невском проспекте. Приветственное слово направил участникам председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.

«За эти годы Фестиваль стал значимой авторитетной дискуссионной площадкой. Отмечу, что за последние годы малая пресса заметно перестраивается. Новые формы подачи материала, современный фото и видеоконтент, работа с социальными сетями даёт возможность петербуржцам и жителям Ленинградской области быть в центре событий, читать и видеть всё, что происходит непосредственно рядом с ними. Отличными образцами журналистских работ фестиваль в очередной раз доказал, что районная, муниципальная и корпоративная пресса – это ярко, современно и профессионально», - отметил Владимир Рябовол.

Героем публикации «Петербургских магистралей», признанной экспертным жюри одной из лучших в 2021 году, стал водитель Троллейбусного парка № 1 Александр Лапин. Однако поводом для интервью стала не работа на линии, а…служба на флоте. В преддверии Дня ВМФ Александр рассказал, почему море влюбляет в себя раз и навсегда, поделился интересными историями о боевых походах и флотском досуге, а также объяснил, чем похожи военный корабль и современный троллейбус. Журналисты говорят, что интересный и яркий собеседник – это уже полдела, так что мы разделяем с Александром Лапиным свой успех!

Напомним, корпоративная газета «Петербургские магистрали» – одно из старшейших ведомственных изданий в Санкт-Петербурге. Газета объединила в себе опыт довоенных парковых изданий и ведёт свою историю с 1945 года, когда спустя всего два дня после победы в Великой Отечественной войне был издан приказ по Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома о создании официального печатного органа ТТУЛ.