Трамвай для центра Петербурга: проект «RetroFuture» в карточках

11 февраля 2022

По городу поедут «трамваи будущего» в любимом облике ленинградцев

 

 

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