Душевая для трамваев

В Трамвайном парке №1 показали, как проходит процесс мойки и дезинфекции трамваев перед работой на маршрутах.

Фото:

Сначала трамвай "намыливают" пенным раствором и оттирают загрязнения с бортов. Затем проводится мойка и дезинфекция салона с использованием распылителя дезинфицирующего средства, рекомендованного Роспотребнадзором. Обрабатываются поручни, сидения, подоконники и другие контактные поверхности с обязательной протиркой насухо. После этих этапов трамвай проезжает через щётки моечного комплекса.

Все трамваи перед выездом на линию обязательно проходят через моечный комплекс и санобработку. В случае Трамвайного парка №1 ежедневно это около 74 трамваев.

Аналогичным образом организована подготовка подвижного состава к работе на маршрутах во всех трамвайных и троллейбусных парках.

Напомним, в СПб ГУП «Горэлектротранс» реализована программа по переоборудованию моечных комплексов на автоматизированные системы с оборотным водоснабжением. Из 29 моек в трамвайных и троллейбусных парках большинство представляют собой современные автоматизированные комплексы. Автоматизированные мойки начинают работу, когда трамвай или троллейбус проезжает через специальные сенсоры, считывающие появление на мойке подвижного состава.