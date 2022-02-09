Душевая для трамваев

10 февраля 2022

В Трамвайном парке №1 показали, как проходит процесс мойки и дезинфекции трамваев перед работой на маршрутах.

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Сначала трамвай "намыливают" пенным раствором и оттирают загрязнения с бортов. Затем проводится мойка и дезинфекция салона с использованием распылителя дезинфицирующего средства, рекомендованного Роспотребнадзором.  Обрабатываются поручни, сидения, подоконники и другие контактные поверхности с обязательной протиркой насухо. После этих этапов трамвай проезжает через щётки моечного комплекса.

 

Все трамваи перед выездом на линию обязательно проходят через моечный комплекс и санобработку. В случае Трамвайного парка №1 ежедневно это около 74 трамваев.

 

Аналогичным образом организована подготовка подвижного состава к работе на маршрутах во всех трамвайных и троллейбусных парках.

 

Напомним, в СПб ГУП «Горэлектротранс» реализована программа по переоборудованию моечных комплексов на автоматизированные системы с оборотным водоснабжением. Из 29 моек в трамвайных и троллейбусных парках большинство представляют собой современные автоматизированные комплексы. Автоматизированные мойки начинают работу, когда трамвай или троллейбус проезжает через специальные сенсоры, считывающие появление на мойке подвижного состава.

 

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