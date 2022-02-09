По городу поедут «трамваи будущего» в любимом облике ленинградцев

Производителям предстоит с нуля разработать низкопольный вагон с укороченной базой под особенности условий эксплуатации в историческом центре

Главной имиджевой премьерой программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» станут вагоны для центра Петербурга. Только внешне стилизованные под трамвайную моду 50-60-х годов, новые вагоны будут отражением самых перспективных тенденций автоматизации, сервиса и комфорта. А необычный облик трамвая по мотивам ретро - только приятный эстетический бонус. На деле заводам предстоит с нуля разработать для Петербурга и запустить в серийное производство современную и технологичную модель низкопольного трамвая, учитывающую особенности и характеристики путевого хозяйства в историческом центре. Среди других требований к новинке - оснащение системами поддержки принятия решений, которые представляют собой первые фактические шаги Горэлектротранса в сторону автопилотирования.

Инфраструктура: разработка трамваев под условия эксплуатации



Горэлектротранс объявил закупку на поставку 54 двух- и трехсекционных трамваев для Трамвайного парка №3, обслуживающего центр города, Петроградскую сторону и Васильевский остров.

Однако для существующих на рынке низкопольных моделей путевое хозяйство одного из старейших трампарков города не оптимально. Радиус криволинейных участков пути здесь составляет 14 метров, что существенно меньше современных стандартов для низкопольных вагонов при движении в кривой. Там, где устаревший высокопольный трамвай ещё вписывается в парковые ворота и узкие места, не задевая производственных строений, уже не сможет проехать современный низкопольный вагон, так как его тележка имеет ограниченный угол поворота.

Комплекс зданий Трамвайного парка №3 представляет собой объект культурного наследия и охраняется КГИОП. С учетом охранного статуса объекта принципиально переделывать его инфраструктуру нет возможности, к тому же это было бы нерационально с точки зрения затрат. Поэтому принято решение, оставаясь в рамках существующего путевого хозяйства, разрабатывать под него новый трамвайный вагон с укороченной базой. Причём укороченная база даст трамваю улучшенные эксплуатационные и динамические характеристики.

Для справки



Кстати, трамвайная история нашего города уже знает такие примеры, когда трамваи создавались под конкретные технические условия эксплуатации. Так, в первоначальном эскизе вагона 1933 года (ЛМ-33) габариты трамвая были более внушительными, но под них пришлось бы переложить 127 км путей. В итоге окончательные габариты трамвая были подогнаны под инфраструктуру, прежде вагоны таких размеров не строились ни в СССР, ни в Европе.

Таким образом, речь идет о создании принципиально новой модели низкопольного трамвая с укороченной базой, что перед началом поставки потребует от производителя:

разработки конструкторской документации;

изготовления опытного образца трамвая;

проведения опытной эксплуатации;

получения заключения специальной межведомственной комиссии;

адаптации производственных процессов;

запуска новых трамваев в серийное производство.

Данные трамваи проектируются исключительно для Петербурга, однако технические решения и опыт нашего города вполне могут быть применены в Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону со схожими характеристиками инфраструктуры.

Задатки автопилотирования

Ретро снаружи, футуристичные внутри. Современные трамваи по уровню бортовых систем можно сравнить с космическим кораблем или подводной лодкой.

Команда проекта «RetroFuture», созданная в Горэлектротрансе, составляла техническое задание с расчётом на то, чтобы в одном трамвае увязать классический облик и инновации «завтрашнего дня» с заделом на будущее через 25-30 лет. Таким образом, Петербург получит подвижной состав, востребованный и актуальный через 10 лет, а также обладающий ресурсом для последующей модернизации, в том числе под задачи автопилотирования. Например, в трамваях предполагается наличие элементов различных систем помощи водителю и систем управления инфраструктурой.

Особый интерес представляет система активной помощи водителю, которая с помощью спецустройств (локатор и комплект видеокамер) следит за дорожной обстановкой и генерирует подсказки. Также система обладает самостоятельным правом осуществлять торможение, если распознает препятствие или перебегающего через пути пешехода. Например, в темное время суток «автоматика» сработает быстрее скорости человеческой реакции. При отсутствии надлежащих действий со стороны водителя система снижает скорость трамвая вплоть до полной остановки.

С системой активной помощи водителю завязана другая система – контроля бодрствования водителя. Она следит за состоянием водителя и при необходимости передает команду системе активной помощи, если ей нужно взять управление на себя. Это страхует от непредвиденных ситуаций, когда водителю неожиданно стало плохо, или он заснул, или отвлекся от управления.

Среди других бортовых систем, ранее не применявшихся в Петербурге, следует отметить:

систему приоритетного проезда общественного транспорта, представляющей собой высокоточный блок ГЛОНАСС, передающий данные о позиционировании транспортного средства непосредственно на светофорный объект – для включения зелёного сигнала;

систему дистанционного управления стрелочными переводами, что существенно увеличивает скорость движения трамвая по маршруту;

систему кругового обзора для удобства маневрирования;

систему автоматического подсчёта пассажиров;

раздельную для салона и кабины водителя систему климат-контроля с автоматической регулировкой температуры в зависимости от температуры окружающей среды за бортом транспортного средства;

мобильное рабочее место водителя.

Трамваи - «шестидесятники»

Облик новых трамваев должны разработать производители по мотивам внешности вагонов, работавших в Ленинграде в 50-60-х годах. В этот период в городе можно было встретить трамваи довоенного и послевоенного дизайна, тогда же стали появляться яркие вагоны с хромированными молдингами, разработанные основателем школы ленинградского дизайна Иосифом Ваксом.

За точку отсчёта 50-60-е годы выбрали неслучайно: именно тогда ленинградский трамвай был на пике своей востребованности и популярности, ведь метро в городе открылось только в 1955 году, и основные пассажироперевозки приходились на трамвай.

Обвес новых вагонов в ретростиле будет состоять из комбинированных элементов, изготовленных из композитных материалов. Такие детали прочнее и долговечнее стальных, не подвержены коррозии, дольше сохраняют внешний вид. Таким образом, для смены экстерьера обычного трамвая на стиль ретро не потребуется принципиально иных затрат.