«Олимпийский трамвай» начал свое спортивное путешествие по Петербургу

«Олимпийский трамвай» вышел в свой первый рейс в день открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. Традиционно «Спортивный вагон», украшенный официальной символикой главных состязаний мира, начал свой путь на Садовой улице, 50-Б, где 111 лет назад был образован первый в истории России Олимпийский комитет.

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Петербург приветствовал открытие Олимпиады в Пекине выходом на линию «Олимпийского трамвая». По городской традиции, старт спортивному рейсу дали именитые спортсмены Ленинграда-Петербурга, чемпионы и призёры зимних и летних игр разных лет. Среди них – председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, серебряный призер Олимпийских летних Игр по велоспорту Антон Шантырь, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Мухачева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках Оксана Казакова и другие титулованные спортсмены.

В 2022 году на Олимпийские игры в Пекин отправились 212 россиян, из которых 28 спортсменов – из Санкт-Петербурга. Еще двое петербуржцев поехали в качестве запасных.

Олимпийский трамвай в яркой красно-оранжевой ливрее и с символикой Игр будет встречаться пассажирам на маршрутах №№ 3 и 6 все дни Олимпиады. Узнать его будет несложно благодаря талисманам Олимпиады и Паралимпиады, которые «поселились» на бортах трамвая. Это панда в ледяном скафандре по имени Бин Дуньдунь и китайский малютка-фонарик Сюэ Жунжун.

Бин Дуньдунь буквально можно перевести как «ледяное дитя»: по задумке авторов оно символизирует чистоту и силу – неотъемлемые составляющие Олимпийских игр. На левой лапке панды, национального символа Китая, изображено сердце – как знак гостеприимства страны восходящего солнца. Сияние, которое исходит от сердца Сюэ Жунжуна, говорит о дружелюбии, теплоте и храбрости паралимпийцев.

Традиции украшения петербургских трамваев олимпийской символикой уже более 40 лет. В дни проведения Олимпиады-80 вагоны Трамвайной столицы, как называли Ленинград 80-х, приоделись в олимпийскую «спортивную форму». В наши дни петербургский Горэлектротранс продолжает поддерживать крупные спортивные соревнования.

Напомним, впервые в новейшей истории «Олимпийский трамвай» петербуржцы приветствовали в 2004 году – во время открытия Игр в Афинах. И с тех пор он сопровождал горожан в дни Олимпиад в Турине (2006 г.), Пекине (2008 г.), Ванкувере (2010 г.), Лондоне (2012 г.), Сочи (2014 г.), Рио-де-Жанейро (2016 г.), Пхёнчхан (2018 г.).