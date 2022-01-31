Троллейбусной площадке на Ленинском проспекте исполнилось 50 лет

Удивительный Троллейбусный парк № 1: старейший в городе и одновременно молодой. Дело в том, что история коллектива нынешнего Троллейбусного парка № 1 началась ещё в 1936 году, когда парк находился только на Сызранской улице. Впоследствии он начал эксплуатировать и более молодую площадку на Ленинском проспекте, которую занимает и в наши дни. За счёт этого укрупнения, которое произошло в двухтысячных годах, нынешний Троллейбусный парк № 1 является самым большим троллейбусным предприятием Европы.

Троллейбусный парк на Ленинском проспекте был запроектирован в 1960-х годах, его строительство началось в 1968 году, на месте бывших карьеров в Кировском районе. Кстати, один из первых работников парка на Ленинском проспекте Абрам Генрихович Гуткович недавно отметил столетний юбилей, он до сих по не порывает связи с родным предприятием, которому посвятил больше сорока лет своей жизни.

Эксплуатационная деятельность площадки началась 1 февраля 1972 года - в этот день состоялся пробный дневной выпуск нескольких троллейбусов 32-го маршрута.

Именно в парке на Ленинском впервые были реконструированы и установлены машины для механической мойки троллейбусов; автоматизирован замер токоутечек; установлены кран-балки на электромеханическом и агрегатном участках; автоматизирован процесс зарядки аккумуляторных батарей и многое другое.

Нынешний Троллейбусный парк № 1 насчитывает около двухсот километров маршрутной сети, без малого триста единиц подвижного состава, полторы тысячи работников и обслуживает 17 маршрутов в шести районах Петербурга: Кировском, Красносельском, Фрунзенском, Московском, Центральном, Адмиралтейском.

Директор Троллейбусного парка № 1 Владимиров Голубев поздравил коллектив с юбилейной датой и передал добрые пожелания: «Чтобы на работу хотелось идти, только тогда человек способен сделать хорошо и больше, чем от него требуется. А значит будут и процветание, и успехи, и благополучие. Ну и конечно, в это непростое время много, много здоровья».

#ВсемПоПути!