Петербургские магистрали»: вышел в свет январский номер газеты

Новый год начался с обновления: Горэлектротранс объявил конкурс на закупку 57 инновационных трамваев. В январском выпуске рассказываем, почему новый подвижной состав для ГЭТ – это транспорт будущего. А будущего, как известно, не бывает без прошлого. Сохраняя историю, молодёжь ГЭТ организовала памятные мероприятия, посвящённые полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, а спортсмены Горэлектротранса пробежали марафон по Дороге жизни.

Парк Горэлектротранса в ближайшие годы пополнят современные трамваи с принципиально новым техническим оснащением. Основное, что отличает вагоны нового поколения от предыдущих моделей – система активной безопасности, работающая в связке с системой контроля за состоянием водителя.

В Энергохозяйстве вручили золотой кубок лучшему району контактной сети. Новый конкурс стартовал в начале прошлого года и приобрёл особое значение в свете реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Молодёжь ГЭТ взяла на себя организацию памятных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине снятия блокады. Память о подвиге ленинградских трамвайщиков передаётся на предприятии из поколения в поколение и помогает современникам выполнять профессиональный долг в любые времена, особенно в нынешних условиях пандемии.

По случаю 85-летия Учебно-курсового комбината рабкор «ПМ», водитель Троллейбусного парка № 1 Александр Полежаев размышляет о развитии школы профессионалов ГЭТ и вспоминает самые яркие моменты учёбы.

Вместе с вагоновожатым туристического трамвая Сергеем Старцевым продолжаем путешествие по Трамвайной России. В год 115-летия петербургского трамвая мы рассказываем о том, как живёт этот вид транспорта в других городах – ведь Северная столица является его родиной.

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