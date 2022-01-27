«Ледовому трамваю» Петербурга исполняется 127 лет

31 января 1895 года в Петербурге появился необычный рельсовый транспорт: ледовый трамвай. Электрические вагоны перевозили пассажиров по льду Невы до 1911-го года, то есть, даже успели поработать в тандеме с классическим «сухопутным» трамваем, движение которого было открыто в 1907 году.

С ходатайством об испытаниях и запуске ледового трамвая выступило «Правление Общества финляндского лёгкого пароходства». Эту идею удалось реализовать без проволочек, поскольку ледовая трамвайная линия не ущемляла интересы владельцев конно-железных дорог – монополистов того времени. Именно их противодействие не позволило сразу запустить в Санкт-Петербурге обычный электрический трамвай, хотя именно наш город является его родиной: первые испытания Фёдор Пироцкий провёл ещё в 1880 году.

В первый сезон ледового трамвая в 1895-1896 гг. открылись три линии: от Зимнего дворца до Мытнинской набережной, от Сенатской площади до Румянцевского сквера и от Суворовской площади до Сампсониевского проспекта. Ледовый трамвай продемонстрировал работоспособность и спрос, и в дальнейшем к трём трамвайным линиям через Неву добавился маршрут от Суворовской площади до домика Петра I.

Сегодня об этой удивительной и яркой странице петербургского трамвая напоминает макет ледовой трамвайной линии, который можно увидеть в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта. Макет создан по фотографии Карла Буллы 1900-х гг. «Электроперевоз у Зимнего дворца».