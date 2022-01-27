Фронтовые мелодии в трамвае № 49 напомнили пассажирам о подвиге ленинградцев

27 января на линию вышел «Трамвай Победы». Специально оформленный вагон с активистами и волонтёрами проехал по маршруту № 49. Традиционную акцию в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно проводят петербургский Горэлектротранс совместно с подростково-молодёжным досуговым центром «Фрунзенский». Символично, что вела в этот день праздничный вагон вагоновожатая Трамвайного парка № 1 Светлана Ющенко – внучка 103-летней блокадницы.

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«Трамвай Победы» проследовал от Малой Балканской улицы до улицы Марата и обратно. Школьники и студенты Фрунзенского района раздали в пути «Ленточки Ленинградской Победы», а музыканты исполнили на гармони и скрипке любимые мелодии, в том числе знаменитую Седьмую блокадную симфонию Шостаковича. Несмотря на то, что гармонист Алексей Пестрецов, учитывая масочный режим, остался в этом году без привычного вокального сопровождения, узнаваемая музыка военных лет никого не оставила равнодушным и в этот раз.

«У нас ещё есть ансамбль “Купчинские зори”, и когда они поют, то пассажиры и плачут, и веселятся, и поют вместе с нами, - поделился своими впечатлениями музыкант. - Это всё так трогательно проходит, что некоторые даже специально свои остановки проезжают!»

Интересно, что среди пассажиров праздничного рейса сегодня оказались и те, чья поездка на «Трамвае Победы» была связана именно с Днём ленинградской Победы.

«Я еду поздравлять свою маму Зорину Нину Михайловну с этим великим праздником, - рассказала Марина Зорина. - Она родилась 6 октября 1941 года, и всю блокаду пробыла здесь, в Ленинграде. Выжила благодаря своей маме и её родным, которые практически все работали. Мало того, у неё в 44-м году родилась сестра в июле, и в 46-м - ещё одна сестра! Свою маму я каждый год навещаю в этот день, но в таком трамвае никогда ещё не была. Прекрасные ощущения! Жалко, что мамы здесь нет, обязательно ей расскажу!»

Акция не случайно из года в год проходит именно в трамвае. Таким образом организаторы напоминают об огромном значении, которое имел трамвай для жителей осаждённого города.

«Потому что трамвай – этот тот транспорт, который во время войны работал в Ленинграде и помогал жителям передвигаться по городу. Это транспорт, который связан с победой Ленинграда», - пояснила заместитель директора ПМДЦ «Фрунзенский» Ольга Розенберг.

Добавим, что сегодня утром Молодёжный совет Горэлектротранса провёл Акцию Памяти, которая началась у памятной доски в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда у Василеостровского трамвайного парка и завершилась у здания блокадной подстанции на Фонтанке, 3А. А накануне молодёжь, работники и ветераны Горэлектротранса приняли участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище.

