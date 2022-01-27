Профсоюз Горэлектротранса возложил цветы к Блокадной подстанции и мемориальной доске у ворот Василеостровского трампарка

К мемориальным доскам в честь подвига ленинградских трамвайщиков, сохранившим движение пассажирского трамвая в войну и блокаду, 27 января возложили цветы. В день 78-летия снятия блокады Ленинграда ППО ГУП «Горэлектротранс» и Молодежный совет ГЭТ провели Акцию Памяти, которая началась на Васильевском острове у бывшего общежития ТТУЛ в годы войны. Затем церемония продолжилась уже у Блокадной подстанции на Фонтанке, дававшей ток военным трамваям при движении по центру города.

Надпись на мемориальной доске у ворот старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка гласит: «Подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда. 15-го апреля 1942 года из этого парка вышли первые трамвайные поезда».

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О роли трамвайного сообщения в осажденном Ленинграде рассказал начальник группы экскурсионно-выставочных программ Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Павел Ялышев в своей приветственной речи: «Ленинградцы голодали и мерзли, умирали от болезней и погибали от артобстрелов, но не прекращали работу. И работники нашего предприятия сыграли не малую роль в жизни города. Кроме регулярных пассажирских перевозок на начальном этапе войны трамвай использовался для вывоза из Ленинграда эвакуируемых жителей, а также обеспечивал подвоз ленинградцев на работы по строительству оборонительных сооружений на подступах к городу. Некоторые трамвайные вагоны были переоборудованы в санитарные трамвайные поезда из нескольких вагонов. Они перевозили раненых с передовой в больницы города, для чего в них размещались носилки в три яруса. Окна таких вагонов закрывали специальными щитками, чтобы и ночью можно было ездить с зажжённым светом, а внутри оборудовали отопление».

С Васильевского острова молодежь ГЭТ отправилась на совместную памятную акцию к Блокадной подстанции на Фонтанке 3А, здание которой сейчас находится в ведении Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. О роли центральной подстанции напоминает надпись на мемориальной доске о том, что после суровой зимы 1941-1942 года эта тяговая подстанция дала энергию в сеть и обеспечила движение возрождённого трамвая. Председатель Молодёжного совета ГЭТ Марина Треус обратилась к собравшимся: «27 января поистине самый важный день для всех жителей нашего города. Мы никогда не забудем подвиг ветеранов, мы сделаем все возможное, чтобы пронести память о нем через века, передать ее нашим детям, внукам и правнукам. У нас с вами осталась еще уникальная возможность самим расспросить современников того страшного времени, за что мы бесконечно благодарны – здоровья вам, наши дорогие ветераны!»

Трамвай стал для осажденного Ленинграда символом веры в победу над врагом и освобождения города, а в январе 1944 года, когда блокада была снята, вместе с залпами салюта звучали ликующие звонки трамвая, отдавая дань наступлению Дня Ленинградской Победы.

Напомним, что даже в период приостановки зимой 1941-1942 годов трамвайного движения из-за нехватки электроэнергии работники Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда продолжали находиться на своих постах, и когда было принято решение о запуске трамвая, движение было возобновлено всего за 10 дней. Пассажирский трамвай вернулся на городские улицы 15 апреля 1942 года ровно 80 лет назад.