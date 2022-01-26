Восточный район контактной сети Энергохозяйства признан лучшим в 2021 году

В Энергохозяйстве подвели итоги первого производственного соревнования «Лучший район контактной сети». Новый конкурс стартовал в начале прошлого года. Организаторы задумали его с целью улучшения качества работы «контактников», распространения передовых приёмов труда, а также повышения трудовой спайки и чувства локтя в коллективе. Особую актуальность конкурс приобрёл в свете реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», в рамках которой до 2028 года ожидается полное обновление подвижного состава и инфраструктуры предприятия, включая энергосистему ГЭТ.

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Подводя итоги конкурса, начальник Энергохозяйства Александр Щербань отметил, что важными составляющими программы стратегического развития Горэлектротранса являются проекты «Энергия-24» и «Энергия-28». В рамках этих проектов, в частности, предстоит до 2028 года поэтапно реконструировать около 600 км контактной сети, почти 300 км кабельной сети, а также заменить устаревшее оборудование на всех 86 подстанциях ГЭТ. Трудовой коллектив уже приступил к решению этих задач.

«Мы вошли в эпоху общего развития Горэлектротранса, в которую, конечно же, входит развитие инфраструктуры энергоснабжения, в том числе тяговых подстанций, контактной, кабельной сети и так далее, - подчеркнул Александр Щербань. - По многим направлениям в рамках стратегической программы уже заключены договоры, ведётся проектирование. А по некоторым направлениям, например, по тяговым подстанциям, уже началась реализация проектов. Но программа, которая задумана и начата – большая, масштабная, в истории ГЭТ такой не было никогда! Она невозможна без вашего участия, без вашего профессионализма. Профессионал, по словарю Ожегова – это человек, который то или иное занятие сделал своей профессией. Но в моём понимании профессионал – это не только тот, кто умеет и знает, как делать, но это ещё и тот, для кого любимое дело становится частью его жизни».

По результатам производственного соревнования за 2021 год начальник Энергохозяйства вручил переходящий золотой кубок, который на ближайшие 12 месяцев отправился в Восточный район контактной сети. Кроме того, трудовой коллектив получит материальное поощрение в размере 50 тысяч рублей от Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Лучшую работу в декабре продемонстрировал Северный район, которому достался серебряный кубок и 20 тыс. рублей из фонда Энергохозяйства.

Также лучшим работникам Энергохозяйства за добросовестную работу в 2021 году были вручены благодарственные письма председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, почётные грамоты Комитета по транспорту и СПб ГУП «Горэлектротранс».

Добавим, что соревнование «Лучший район контактной сети» проводится на протяжении года между всеми пятью районами: Северным, Южным, Западным, Восточным и Юго-Западным. Среди ключевых критериев оценки - случаи задержки движения электротранспорта по вине службы (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года), оперативность прибытия на вызов к месту аварии, выполнение усреднённых норм времени на ликвидацию задержек движения при аварийно-восстановительных работах, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.