Сотрудники Горэлектротранса пришли на Пискарёвское кладбище почтить память ленинградских трамвайщиков

В эти январские дни в петербургском Горэлектротрансе вспоминают подвиг своих коллег, которые сумели сохранить пассажирское трамвайное движение в осажденном Ленинграде. Это уже годы спустя трамвай стал символом жизни, но тогда, в нечеловеческих условиях блокады, трамвай и был самой жизнью. Пока ленинградцы слышали трамвайный звон и перестук колес, они знали, что город жив. Трамвай подвозил раненых к госпиталям, боеприпасы на фронт, рабочих к заводам и помогал экономить ленинградцам драгоценные калории. Память об этом передается в Горэлектротрансе из поколения к поколению.

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Накануне 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады современные транспортники вместе с ветеранами предприятия пришли на Пискарёвское мемориальное кладбище, где на Аллее памяти установлена стела в честь подвига работников Трамвайно-троллейбусного управления.

Вместе с ветеранами Горэлектротранса - жителями блокадного Ленинграда представители парков и служб, администрации и Первичной профсоюзной организации, студенты Учебно-курсового комбината возложили венки и цветы к подножию монумента «Мать-Родина». А затем провели на Аллее Памяти торжественно-траурный митинг. Его открыла председатель Первичной профсоюзной организации предприятия Галина Крылова и передала слово кондуктору Трамвайного парка №1 Валентину Кузьминскому, ветерану Трамвайного парка № 3 Галине Ивановой, ветеранам 1-го троллейбусного парка Анатолию Колобову и Нине Фещенко. Все они, будучи ещё детьми, пережили тяготы блокадной жизни.

В этом году Горэлектротранс встречает 80-летнюю годовщину с момента возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде, напомнил Денис Минкин:

«Когда началась блокада и был её самый разгар, жёсткая зима, тяжёлая, холодная и голодная, в декабре 41-го года трамвайное, да и троллейбусное движение остановилось по причине нехватки электроэнергии для промышленных предприятий. Они должны были работать для фронта и, перераспределяя электроэнергию, трамваи остановили. Так вот стояли они всего 4 месяца: уже к 15 апреля 1942 года было восстановлено трамвайное движение. Восстановлено потом и кровью, многие пожертвовали жизнью ради этого восстановления, восстанавливая пути, контактный провод, подвижной состав».

С ветеранами предприятия познакомились будущие водители трамвая и троллейбуса, которые проходят обучение в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. По традиции, они получили в подарок книгу «Фронтовой трамвай», написанную Михаилом Сорокой – начальником Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны. Именно его личные и профессиональные качества во многом помогли вернуть жителям осаждённого города трамвай в кратчайшие сроки, за что благодарные ленинградцы назвали Михаила Хрисанфовича «командиром блокадного трамвая».

Напомним, что даже в период приостановки трамвайного движения из-за нехватки электроэнергии работники ТТУЛ продолжали находиться на своих постах, и когда было принято решение о запуске трамвая, движение было возобновлено всего за 10 дней.

Согласно архивным данным, за время блокады Ленинграда на рабочих местах было убито 77 работников Трамвайно-троллейбусного управления, ранено – 168 человек, контужено – 106. Пропал без вести 71 человек.