Мойка и санитарная обработка подвижного состава

Троллейбусный парк №1 показал процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию. Таким же образом трамваи и троллейбусы моются и проходят санитарную обработку во всех десяти трамвайных и троллейбусных парках Горэлектротранса перед выходом на линию.

Всего в трамвайных и троллейбусных парках установлено 29 моечных комплексов, из которых 21 - современные автоматизированные установки. Автоматизированные мойки начинает работу, когда трамвай или троллейбус проезжает через специальные сенсоры, считывающие появление на мойке подвижного состава.

В троллейбусных парках все 12 моек установлены в депо и работают круглогодично. Для трамваев оборудованы и уличные комплексы, которые используются в теплое время года. В остальное время трамваи также проезжают через щётки моечных комплексов в депо. С появлением современных моечных комплексов труд мойщиков-уборщиков подвижного состава значительно упростился: основную работу теперь делает автоматика, вручную остаётся промыть только часть подвижного состава.

Следующий этап - уборка салона, которая включает в себя уборку настила пола и подножек, подметание пола, а также влажную уборку пассажирского салона с использованием дезинфицирующих средств с последующей промывкой чистой водой и протиркой насухо. Санобработка трамваев и троллейбусов проводится в парках с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.



