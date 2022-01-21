Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса открыл свои двери для новых студентов

В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса состоялся День открытых дверей для желающих освоить профессию водителя электротранспорта, набирающую всю большую популярность среди молодежи. Соискатели смогли познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и водителей троллейбусов, посетить учебные классы, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда.

Также абитуриенты смогли увидеть современную учебную технику — тренажёры «с эффектом виртуальной реальности»: тренажёр для водителей трамвая, воссоздающий кабину вагона ЛМ-99АВН; тренажёр для водителей троллейбуса, имитирующий кабину Тролза «Мегаполис». Важной частью встречи стало общение с представителями трамвайных и троллейбусных парков, что предоставило гостям возможность напрямую задать интересующие их вопросы потенциальным руководителям и коллегам.

Интересно, с какими добрыми чувствами выпускники УКК отзываются о времени учебы, например, вот что вспоминает водитель Трамвайного парка № 3 Татьяна Пархонюк: «Осталось много тёплых воспоминаний о преподавателях, которые были прекрасными педагогами. Интересно было учиться, среди учебного оборудования была имитация кабины трамвая – очень классная и полезная штука! Платили стипендию, было бесплатное питание – прямо как при Советском Союзе, а ещё школьные парты, доски, экзамены - всё по-настоящему! Мне до сих пор снятся трамваи, хотя я и работаю уже пятый год. Мне очень нравится! Многим советую пойти поучиться и приобрести новую, хорошо оплачиваемую профессию».

В этом году Учебно-курсовому комбинату исполнилось 85 лет. Это старейшая школа вагоновожатых и водителей троллейбуса. Каждый год УКК выпускает более 200 водителей электротранспорта. Из 12 тысяч работников Горэлектротранса четверть коллектива – водительский состав.

С расширением в 2021 году учебных программ УКК позиционируется уже не только как структурное подразделение ГЭТ, а как корпоративный учебный центр. Здесь наряду с учебными программами для водителей также проводится подготовка по другим рабочим специальностям: слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, монтёра пути, токаря, столяра строительного, маляра строительного.

Важно, что профессия водителя электротранспорта становится всё более востребованной и перспективной с учетом старта 8-летней программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». Стабильная работа, своевременная выплата заработной платы, сохранение всех социальных гарантий – это то, что привлекает на предприятие активную молодежь.

Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемических мер безопасности.