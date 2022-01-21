От Татьян - с любовью! Учебный комбинат ГЭТ встречает День студента

25 января, в Татьянин день, отмечает свой праздник российское студенчество. Все водители петербургского Горэлектротранса тоже в разные годы прошли через студенческую скамью Учебно-курсового комбината. Многие из них вспоминают период учебы в УКК с теплотой и благодарностью за путёвку в профессию. В эти дни добрые слова в адрес УКК имеют особое значение, ведь в начале года школе профессионалов городского электрического транспорта исполнилось 85 лет. Символично, что сегодня комбинат принимает поздравления от своих выпускниц Татьян, а завтра познакомится со своими будущими студентами: 26 января в УКК пройдёт День открытых дверей.

Татьяна Пархонюк, водитель Трамвайного парка № 3

В сентябре 2016 года я приехала из Перми, пришла в 3-й трамвайный парк кондуктором, а 1 февраля пошла учиться в УКК. С восторгом вспоминаю учебный комбинат, который окончила в 2017 году! Осталось много тёплых воспоминаний о преподавателях, которые были прекрасными педагогами. Интересно было учиться, среди учебного оборудования была имитация кабины трамвая - очень классная и полезная штука! Платили стипендию, было бесплатное питание - прямо как при Советском Союзе, а ещё школьные парты, доски, экзамены - всё по-настоящему! Первые выезды в город на зелёном учебном вагоне № 3700, 140 часов: полный трэш и экстрим! Мы с ребятами, когда видимся, постоянно вспоминаем, какими мы были! В группе из 22-х человек с водительским удостоверением вышли из ГАИ всего 14, а до сих пор остаются на линии 6 человек. Эту профессию надо любить, и у каждого по-разному сложилась судьба. Мне до сих пор снятся трамваи, хотя я и работаю уже пятый год. Мне очень нравится! Многим советую пойти поучиться и приобрести новую, хорошо оплачиваемую профессию. А Учебному комбинату желаю процветания, хороших преподавателей и долгих лет существования!

Татьяна Лагутина, водитель Троллейбусного парка № 1

Учебный комбинат я окончила в 2005 году. Группа у нас была очень дружная, там впервые подобралось так много девочек: 20 девочек и 4 мальчика! Этот случай запомнился в комбинате как феномен, его долго помнили. В основном же мужчины шли в водители, а тут подобрался коллектив почти чисто женский. Естественно, мы дружили, и потом, когда уже устроились работать, всегда друг другу помогали. Большинство ещё в деле, за рулём, несколько девчонок и до сих пор ещё дружат, сегодня обязательно поздравим друг друга с Татьяниным днём.

Учёбу вспоминаю с очень тёплыми и радостными чувствами. Мне та-ак хотелось учиться! Во-первых, очень много было людей, которые были как бы не против, но не видели во мне водителя, говорили, мол, зря время потратишь. Но я всё равно всем нос утёрла, доказала! Моя профессия мне нравится, и я очень горжусь, что выбрала именно её. Чаще всего вспоминается преподаватель, который обучал азам вождения. Я не водила до этого никакие транспортные средства, у меня даже прав не было. И когда первый раз села за руль, немножечко было страшно. Но этот учитель увидел потенциал и сказал – ты обманываешь, наверно, ещё водила что-то! Я говорю – нет, только санки!

Самое смешное, что мне запомнилось в учёбе: я всегда боялась ехать быстро, старалась помедленнее, чтобы не допустить какую-нибудь грубую ошибку, чтобы инструктор не огорчился. И он потом нагонял время: высаживал меня из-за руля и какой-то участок ехал за меня сам, а я сидела рядом. И вот когда он наезжал на ямы, на какие-то кочки, то говорил мне: «Ну, что ты сидишь?! Маши на меня руками, кричи что-нибудь, пусть пассажиры думают, что я стажёр, а ты учитель!»

Но это пассажирская практика, а на занятиях в комбинате основную часть сначала просто заучивали, не особо вникая. Это как со стихами - Есенина, Пушкина… Ты в школе запомнил, а потом, уже во взрослой жизни, понимаешь их смысл. Так же и здесь. Я зазубрила работу компрессора, задний мост, передний мост, всё это выучила, а потом увидела вживую, и, если что-то сломалось, начинает скрежетать, вспоминаю свои «как бы стихи». И то, что учила наизусть, теперь применяю в практике.

Комбинату хочу пожелать такой же сплочённой работы, чтобы не было простоев из-за ковидных ограничений, чтобы учебный процесс никак не прерывался. Учителям – в первую очередь терпения! Отзывчивость у них есть, внимательность у них есть, они радушные, они понимающие, в том числе и молодые учителя, которые пришли после повышения классности - они тоже с теплом относятся.

Татьяна Маркова, водитель Трамвайного парка № 7

Я очень много училась, поэтому День студента вполне могу назвать своим праздником! Комбинат я окончила около пяти лет назад. Очень были хорошие у нас преподаватели, жаль, что многих уже нет. Учебный процесс каждому по-своему давался. Меня, например, мама давно отправляла учиться на водителя: стабильный доход, государственное предприятие и всё остальное. Но я этому долго сопротивлялась, наверно, года три. Но потом всё-таки пошла, как бы тяжело ни было. Потому что стипендия всего 9 тысяч была, а мне жильё надо было снимать, ездить, учиться…Да и женщина, наверно, не создана для механики, поэтому было непросто освоить технику. Но отучилась, и ни капли не жалею!

В нашей группе были ребята разные, в том числе и хулиганистые, но при этом сплочённые. До сих пор и общаемся, и работаем вместе! Поддерживаем друг с другом связь: «ВКонтакте», «Одноклассники». Очень часто вспоминаю своих преподавателей! В год 85-летия комбината хотела бы пожелать им, чтобы не оставляли эту работу, чтобы было как можно больше хороших учеников, хороших учителей, которые смогли бы дальше делать эту профессию, чтобы люди любили и уважали её, хотели идти сюда работать. Трамвай – это либо твоё, либо не твоё. Или ты любишь, или ты не любишь, или ты водитель трамвая, или ты просто так. Это зависит только от тех, кто вам это привил – от учителей и наставников.

Татьяна Дегтярёва, водитель Троллейбусного парка № 6

Очень приятно, что у Татьян есть целый день в году, который только наш! Радостно, что посреди зимы ещё такой праздник! Но вообще это же в первую очередь праздник студентов, тех, кто учится. А мы всегда в душе остаёмся студентами! Юность студенческая, она и помнится, и отмечается, и вспоминается. Лёгкость, с какой учились, задор, веселье! Что касается Учебного комбината, то я в Петербург приехала из другого города, и могу сказать, что водители здесь очень грамотные! Разница в знаниях, уровень Питер поддерживает во всём! Так держать! Преподавателям - терпения, студентам – выучиться, прийти в профессию, постигать знания легко и просто, чтобы наша покровительница, ангел-хранитель по имени Татьяна помогала во всём, оберегала! Также – удачи студентам, когда будут сдавать экзамены, когда у них закончится курс. Лёгкости, задора, веселья по жизни!

Напомним, 26 января, в 15:00, Учебно-курсовой комбинат приглашает на День открытых дверей. Соискатели смогут ознакомиться с учебным процессом, посетить классы и увидеть современную учебную технику, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда. Также будущие абитуриенты пообщаются с представителями трамвайных и троллейбусных парков. День открытых дверей состоится по адресу: Гражданский проспект, дом 131. Информация для соискателей по телефону: 244-18-20, доб. 4021.