Горэлектротранс закупает трамваи с системами активной безопасности и приоритетного проезда

Парк петербургского Горэлектротранса в ближайшие годы пополнят современные трамваи с принципиально новым техническим оснащением. Накануне объявлен конкурс на поставку до конца 2023 года 57 низкопольных вагонов со сроком службы не менее 30 лет. В состав закупки входит 3 трёхсекционных и 54 двухсекционных вагона. По условиям конкурсной документации поставка должна начаться не позднее 31 мая 2022 года и завершиться к концу 2023 года. Это – первая закупка новых трамваев в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Новая техника будет оснащена различными системами обеспечения безопасности движения и помощи водителю, до этого не применявшимися на вагонах петербургского Горэлектротранса. В частности, новые трамваи будут выгодно отличаться от техники более ранних лет следующей комплектацией:

системой активной помощи водителю;

системой приоритетного проезда общественного транспорта, представляющей собой высокоточный блок ГЛОНАСС, передающий данные о позиционировании транспортного средства непосредственно на светофорный объект – для включения зелёного сигнала;

системой дистанционного управления стрелочными переводами, что существенно увеличивает скорость движения трамвая по маршруту;

системой кругового обзора для удобства маневрирования;

системой автоматического подсчёта пассажиров;

раздельной для салона и кабины водителя системой климат-контроля с автоматической регулировкой температуры в зависимости от температуры окружающей среды за бортом транспортного средства;

мобильным рабочим местом водителя.

Но основное, что отличает трамваи нового поколения от предыдущих моделей – система активной безопасности, работающая в связке с системой контроля за состоянием водителя.

«Одним из самых главных новшеств можно считать наличие на подвижном составе системы активной помощи водителю, интегрированной с установленной на борту системой управления транспортным средством, - рассказал начальник Службы подвижного состава Горэлектротранса Сергей Бельченко. – Эта система подаёт предупреждения о запрещающем сигнале светофора, об обнаружении на пути человека или автомобиля, с которым имеется опасность столкновения. При отсутствии надлежащих действий со стороны водителя система снижает скорость трамвайного вагона вплоть до полной его остановки. Также она обеспечивает соблюдение безопасного скоростного режима. Кроме того, система активной помощи взаимодействует с системой контроля бодрствования водителя. В том случае, если вагоновожатому, например, стало плохо или он заснул, то со стороны системы активной помощи будут приняты меры по плавному снижению скорости трамвая вплоть до полной остановки вагона».

Напомним, недавно уже завершились первые конкурсы на закупку троллейбусов. В ближайшее время начнутся поставки 23 сочленённых троллейбусов, 166 классических троллейбусов и 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Всего же в соответствии с программой развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» к концу 2028 года Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов, из них – 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Программа базируется на принципе комплексного подхода к обновлению подвижного состава с одновременной реконструкцией инфраструктуры ГЭТ.

Параллельно с поставкой новых трамваев и троллейбусов будет производиться реконструкция путевого хозяйства; энергетической системы и трамвайных, и троллейбусных линий; инфраструктуры трамвайных и троллейбусных парков. Первые на очереди – Трамвайные парки №№ 3 и 7. Отметим, что именно в Трамвайный парк № 7 планируется распределить более 80 % единиц нового подвижного состава из заявленной закупки.