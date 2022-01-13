Коллективный договор СПб ГУП «Горэлектротранс» признан одним из лучших в Санкт-Петербурге

Петербургский Горэлектротранс оказался в числе победителей конкурса коллективных договоров, организованного Ленинградской Федерацией профсоюзов в 2021 году. По результатам комплексной оценки группы экспертов предприятие получило диплом III степени в номинации «Организации внебюджетной сферы» (категория «Организации Санкт-Петербурга»). Торжественная церемония прошла 20 января по Дворце Труда, награды вручил председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин.

Коллективный договор – это фундаментальный документ, лежащий в основе трудовых взаимоотношений между предприятием и работниками. Он регулирует все самые главные социально-трудовые аспекты: рабочее время и время отдыха, оплату труда и систему поощрений, условия и охрану труда, социальные гарантии и льготы.

Оценивая представленные на конкурс коллективные договоры, эксперты проводили анализ на предмет соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, требований охраны труда, наличия гарантий сверх законодательно установленных и других положений, улучшающих условия труда, принципов социального партнёрства. Среди критериев оценки: порядок индексации заработной платы с указанием сроков и размеров, тарифная сетка (оклады), компенсационные выплаты в размерах сверх законодательно установленных, стимулирующие выплаты, порядок предоставления отпусков, экологическая безопасность, гарантии отдельным категориям работников, обязательства по подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников и другие критерии.

Своё внимание эксперты обратили также на изменения и дополнения в коллективный договор ГЭТ, внесённые в 2021 году по обращению работников предприятия в целях улучшения положения членов трудового коллектива. В частности, в связи с пандемией были приняты дополнения в Положение об оплате труда работников в особых условиях и в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, основных видах и размерах доплат (раздел IV - «Оплата времени простоя»).

Кроме того, изменения коснулись раздела 6 колдоговора «Социальные гарантии и льготы». Так, стороны договорились о предоставлении работникам материальной помощи для возмещения части стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь; для возмещения расходов на проведение теста на антитела к коронавирусу, о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отдыха прошедшим вакцинацию. Ещё одно изменение предусматривает сохранение за работником средней заработной платы при направлении для участия в мероприятиях, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта.

Также на предприятии действуют включённые в коллективный договор положения о наставничестве, о молодом специалисте, о кадровом резерве, предусматривающие ряд гарантий и льгот.

В соответствии с коллективным договором в Горэлектротрансе с 1 июня 2021 года были увеличены в среднем на 3,4 %, часовые тарифные ставки (оклады) рабочих, водителей трамвая (троллейбуса), кондукторов, водителей автомобиля, а также должностные оклады руководителей, специалистов и служащих предприятия (с 1 января 2022 г. часовые тарифные ставки (оклады) увеличены в среднем на 4 %), работникам поквартально выплачивались вознаграждения стимулирующего характера.

Добавим, что нынешний коллективный договор действует в Горэлектротрансе до февраля 2023 года.

На фото: председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин, начальник Управления по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» Юлия Баранова, председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова