Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса приглашает на День открытых дверей

26 января, в 15:00, Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса приглашает на День открытых дверей всех, желающих освоить профессию водителя электротранспорта. Соискатели смогут познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и водителей троллейбусов, посетить учебные классы, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда.

Также будущие абитуриенты смогут увидеть современную учебную технику — тренажёры «с эффектом виртуальной реальности»: тренажёр для водителей трамвая, воссоздающий кабину вагона ЛМ-99АВН, тренажёр для водителей троллейбуса, имитирующий кабину Тролза «Мегаполис». Важной частью встречи стает общение с представителями трамвайных и троллейбусных парков, что предоставит гостям возможность напрямую задать интересующие их вопросы потенциальным руководителям и коллегам.

В этом году Учебно-курсовому комбинату исполнилось 85 лет. Это старейшая школа вагоновожатых и водителей троллейбуса. Каждый год УКК выпускает более 200 водителей электротранспорта. Из 12 тысяч работников Горэлектротранса четверть коллектива – водительский состав.

С расширением в 2021 году учебных программ УКК позиционируется уже не только как структурное подразделение ГЭТ, а как корпоративный учебный центр. Здесь также можно обучиться по другим рабочим специальностям.

Стоит отметить, что профессия водителя электротранспорта остается востребованной и перспективной с учетом старта 8-летней программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». В то же время занятость в сфере общественного транспорта приобретает особое значение в эпидемиологических реалиях современности. Стабильная работа, своевременная выплата заработной платы, сохранение всех социальных гарантий – это то, что привлекает наших абитуриентов.

День открытых дверей состоится 26 января (среда) по адресу: Гражданский проспект, дом 131.

Начало: в 15:00.

Информация для соискателей по телефону: 244-18-20, доб. 4021.

Мероприятие проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер безопасности.