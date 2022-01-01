«На высоте всех событий!» Читатели поздравляют «Петербургские магистрали» с Днём российской печати

Редакция корпоративной газеты Горэлектротранса принимает 13 января поздравления по случаю профессионального праздника российской печатной прессы. В этот день в 1703 году вышла в свет первая российская печатная газета «Ведомости». «Петербургские магистрали» моложе петровского издания «всего» на 242 года, и тоже имеют свою богатую историю. Ведь первый номер газеты «Лентрамвай» был опубликован 1 июня 1945 года – не прошло и месяца после окончания Великой Отечественной войны! С тех пор главными читателями и героями газеты остаются Люди труда, непрерывно обеспечивающие работу ГЭТ. Самые активные рабкоры прислали в редакцию свои поздравления.

Андрей Белоконь, мастер участка ремонтно-механических работ Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, член Молодёжного совета ГЭТ

«В День российской печати от лица Молодёжного комитета хочу поздравить сотрудников газеты «Петербургские магистрали» с их праздником, выразить огромное спасибо за труд и пожелать новых творческих успехов и интересных репортажей. С удовольствием читаем газету, на страницах которой можно больше узнать о событиях в жизни предприятия».

Наталья Александрова, председатель профкома Троллейбусного парка № 1

«В День российской печати хотелось бы поздравить весь нынешний отдел Пресс-службы и конечно же тех, кто трудился в нём ранее. Желаю творческих идей, много интересных тем для освещения и познавательных статей с участием сотрудников различных подразделений нашего предприятия».

Олег Соловьёв, водитель Трамвайного парка № 3, фотограф

«Поздравляю с Днём российской печати! Пожелать хочу самых добрых вестей и приятных новостей, много фотографий, весёлых сюжетов и счастливых историй, полного освещения всех происходящих событий и самой достоверной информации в руках. От маленького до большого читателя. «Петербургские магистрали», будьте всегда ярче и на высоте всех событий! С праздником!»

Александр Полежаев, водитель Троллейбусного парка № 1

«Сегодня День российской печати, и хочется от всей души поздравить нашу корпоративную газету «Петербургские магистрали»! Желаю изданию оставаться всегда таким же интересным и актуальным, и чтобы аудитория только разрасталась!»

Вячеслав Москалёв, бригадир ПТО «Шаврова»

«Самые тёплые поздравления редакции нашей газеты. Всегда жду свежий выпуск, в котором есть самая полная информация о работе предприятия. Успехов в новом году, здоровья и удачи!»

Добавим, что за 77 истории не раз менялись название газеты, её формат, тираж и периодичность. Сегодня «Петербургские магистрали» представляют собой 4-х полосную иллюстрированную газету, издаваемую тиражом 1,5 тыс. экземпляров. Газета распространяется в парках, подразделениях и службах ГЭТ, на различных отраслевых мероприятиях, а ознакомиться с электронной версией нового выпуска и с архивными номерами могут все желающие - на сайте Горэлектротранса в соответствующей вкладке раздела «Пресс-служба».