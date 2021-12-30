Ремонт трамвайных путей на проспекте Солидарности изменит маршруты трамваев

В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 10 января до 04:50 1 февраля закрывается трамвайное движение по пр. Солидарности у к/с «пр. Солидарности» со стороны ул. Коллонтай.

Трамваи следуют:

№ 10 - от к/с «р. Оккервиль» по ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., далее по действующей трассе до к/с «ул. Передовиков».

№ 23 - от к/с «пр. Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр. и по действующей трассе до к/с «Перекупной пер.» (с учётом закрытия Кондратьевского пр.).

№ 27 - от к/с «пр. Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр. и по действующей трассе до к/с «Станция метро «Рыбацкое».

№ 65 - от к/с «р. Оккервиль» по ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., далее по действующей трассе до к/с «Невский завод».

№ А – закрыт.