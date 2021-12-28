Школа профессионалов: Учебно-курсовому комбинату Горэлектротранса исполняется 85 лет

Учебно-курсовой комбинат ведёт свою историю с 31 декабря 1936 года, когда произошло объединение школы подготовки вагоновожатых и кондукторов и Учебного комбината, занимавшегося подготовкой рабочих кадров для предприятий треста «Лентрамвай». С тех пор вот уже на протяжении 85 лет УКК готовит профессионалов для отрасли ГЭТ, которые не только обеспечивают безопасное, быстрое и комфортное перемещение по Санкт-Петербургу, но и являются лицом городского общественного транспорта. В новый 2022 год Учебно-курсовой комбинат вступает в новом качестве.

С расширением в 2021 году учебных программ УКК позиционируется уже не только как структурное подразделение, а как корпоративный учебный центр. Перечень получаемых профессий пополнился рядом рабочих специальностей, прямо сейчас востребованных в Горэлектротрансе. Расширение функционала произошло в рамках проекта «Кадры-24» со сроком реализации до 2024 года (входит в перечень проектов, составляющих программу стратегического развития Горэлектротранса). Его цель - подготовка кадров и обучение новым квалификациям сотрудников предприятия в соответствии со стратегией и перспективами ГЭТ.

«Сейчас Учебно-курсовой комбинат активно развивается, - рассказывает директор комбината Виктория Толстикова. - Если раньше мы специализировались в основном на подготовке водителей электрического транспорта, то есть кадров исключительно для Горэлектротранса, то в этом году мы впервые открыли набор по рабочим специальностям, таким как столяр, токарь, слесарь-электрик. В планах – расширять направления профессиональной подготовки и переподготовки, например, внедрять программы по охране труда, пожарной безопасности и прочее, становясь многопрофильным центром выпуска квалифицированных кадров для различных областей. В 2022 году наш центр приобретает особое значение. ГЭТ активно реализует программу развития, закупается новый подвижной состав, оборудованный последними современными техническими новинками. И обязанность по подготовке кадров для работы на нём ляжет на преподавательский состав УКК. Поэтому мы особенно ощущаем ответственность и ценность нашей работы».

Напомним, первая школа вагоновожатых открылась в Ленинграде в апреле 1920 года и располагалась в Дегтярном переулке. Это очень символично, ведь именно здесь, на Песках, изобретателем трамвая Фёдором Пироцким 3 сентября 1880 года был «…первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущей по рельсам, по которым катятся колёса вагона». В память об этом событии имя учёного в 2019 году было присвоено безымянному скверу напротив Невской ратуши. Символична и дата образования УКК. Объединение школы вожатых и Учебного комбината в единое подразделение произошло в 1936 году - в год запуска троллейбусного движения в Ленинграде.