Это уже новый мир. Предновогоднее интервью с Денисом Минкиным

Электрический транспорт Санкт-Петербурга в канун нового, 2022 года стоит на пороге будущего. В Горэлектротрансе начинается реализация масштабной 8-летней программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Уже сейчас закупается подвижной состав по принципиально новому техническому заданию, стартует реновация парков и инфраструктуры ГЭТ. О перспективах этой большой работы и готовности трудового коллектива к новой реальности в итоговом интервью рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Госпрограмма на фоне пандемии

- Денис Юрьевич, знаете, бывает, что закроешь вечером глаза, и видишь самые главные и яркие события дня. Что Вам в первую очередь вспоминается в том, как прошёл 2021 год?

- У меня стоит перед глазами табличка, которую мне кладут каждую неделю на стол: сколько у нас заболело и сколько поправилось людей от ковида. Эту табличку смотреть просто, если бы рядом не лежала другая – сколько находится в больницах, кто конкретно и в каком состоянии. А потом начинаешь звонить этим людям, и в некоторых случаях телефон не отвечает. Это, к сожалению, самая запоминающаяся ситуация года. Я очень надеюсь, что она как-то рассосётся, а не войдёт в нашу жизнь на постоянной основе, но пока это так. С точки зрения позитива: мы предложили городу программу развития Горэлектротранса. В 2020-м году никто не мог предположить, что нам дадут деньги на неё. Но постепенно она обрастала обоснованиями, реалиями, и 17 апреля 2021 года я представил Александру Дмитриевичу Беглову свой доклад. Презентация программы шла прямо в трамвае, на мониторах, при пассажирах, и когда губернатор сказал мне: «Да, я одобряю!» – вот это, конечно, запоминающееся событие. Потому что с этого, по сути, мы стартовали в будущее. Это уже новый мир.

- Что из этого будущего видно уже сегодня?

- Мы покупаем к 2024 году огромное количество троллейбусов - 314 единиц и 255 трамваев. Уже объявлены конкурсы на закупку троллейбусов, на сайте Российского аукционного дома все могут посмотреть технические задания, в которые мы включили много принципиально новых систем. Это вызвало определённый ажиотаж на рынке среди технарей, потому что сейчас все думают: а как это сделать? Первое: мы ставим на борт трамваев систему активной безопасности. Она анализирует внешнюю обстановку, и на основании этого генерирует подсказку водителю, что ему делать. А в случае экстренной ситуации, когда становится критичным время для принятия решения, она включает экстренное торможение, оттормаживаясь максимально щадящим образом, дабы не страдали пассажиры. Далее мы ставим систему помощи водителю, которая будет показывать пробки, подсказывать развороты в случае аварийных ситуаций и другую служебную информацию. Третий момент: мы ставим систему, которая будет с помощью технологий искусственного интеллекта распознавать, в каком состоянии водитель. Спит-не спит, не отвлёкся ли, не поднял ли он телефон для разговора, что ему запрещено. Этот контроль в сочетании с системой активной безопасности, на наш взгляд, даст очень большой скачок в вопросах безопасности движения. Также в определённых случаях в трамваях мы будем ставить системы пассивной безопасности, которые задействуются, если всё вышеописанное не сработало и произошло столкновение. В этом случае энергию удара берёт на себя гидравлика, минимизируя повреждения техники и, что самое главное, последствия для человека. Это наше будущее. Это те транспортные средства, которые через 3 – 5 лет будут ездить по улицам города.

- Вы уже составили представление о готовности производителей к такому большому и сложному заказу?

- Чтобы понять возможности заводов, в этом году мы объехали крупнейших производителей электротранспорта и комплектующих. Я, к сожалению, не был только на производстве в Энгельсе и на троллейбусном заводе в Уфе, на всех остальных площадках мы были - и в России, и в Белоруссии. Во-первых, нас интересовало, способны ли они выполнить технические требования к подвижному составу, которые мы достаточно серьёзно описали. Ведь трамваи, которые мы сейчас заказываем, принципиально отличаются от тех, которые вы видите, даже современных. Второй момент, который интересовал меня и моих коллег – это реальная производственная мощность. Реальная! Потому что декларировать можно всё что угодно. Мы смотрели ёмкости стапелей, анализировали количество рабочих мест, финансовые обороты компаний – поскольку им надо будет вкладываться в металл, в электронику и так далее. Естественно, обращали внимание на качество сварки, обработки, металлообработки, электроники, клейки. Так что на сегодняшний день мы представляем принципиальные возможности производителей.

Индивидуальность Петербурга

- Также в рамках программы развития разработан проект «RetroFuture-24» - современный трамвай в ретростиле для работы в историческом центре Санкт-Петербурга. Как идёт его реализация?

- Тема оказалась сложнее, чем мы предполагали, я должен это признать. В первую очередь с точки зрения технических аспектов, а не внешнего облика. Мы вынуждены встраиваться в ту инфраструктуру, которая у нас есть исторически. Для сегодняшних технических решений подвижного состава путевое хозяйство 3-го трамвайного парка не оптимально. Переделывать принципиально мы его, к сожалению, не можем, это требует очень больших денег и очень большого времени. Поэтому мы приняли компромиссное решение: оставаться в рамках того путевого хозяйства, тех радиусов, поворотов, кривых, которые есть в парке, и подгонять под это подвижной состав. Это решение конструктивно сложное. Я надеюсь, что мы его вместе с производителями выполним, но пока этот вопрос открыт. Что касается облика, то практически сразу было понятно, что мы должны делать реплики либо на «Американку», либо на «Стилягу». Это два наиболее ярких представителя по длительности эксплуатации в Ленинграде, по своей внешней привлекательности. Мы поработали с Академией Штиглица, там есть кафедра промышленного дизайна, которая профессионально занимается этими вопросами. Они нам высказали своё мнение о том, какими эти трамваи должны быть. Мы привлекли всех разработчиков, у нас есть предложения как минимум от трёх производителей, которые хотят участвовать в этом ретростроительстве. Что в итоге получится – посмотрим.

- Ещё одна составляющая программы развития - реновация парков Горэлектротранса. На каком этапе находится этот проект?

- В начале 2022 года закончатся проектно-изыскательские работы по 7-му и 3-му трамвайным паркам, после чего мы перейдём к строительно-монтажным работам. Срок сдачи: 2024-й год. Нам надо будет одновременно делать и реконструкцию парков, и производить выпуск из них. Конечно, это будет создавать определённые бытовые неудобства. Но трамвайные парки строились 100 лет назад, троллейбусные – 40-50 лет назад, ни разу не были реконструированы, поэтому морально и физически устарели. Смысл реконструкции в том, чтобы зоны обслуживания транспорта были приведены в соответствие с новой техникой, включая специализированное оборудование: домкраты, станки для обточки колёсных пар и так далее. Не меньше меня волнует и то, чтобы нашим работникам было удобно и комфортно работать. В конечном итоге мы планируем реконструировать все 10 трамвайных и троллейбусных парков. Задача, которую взяли на себя их директора, непростая, и я очень надеюсь, что они с ней справятся.

- Как коллектив в целом относится ко всем этим изменениям?

- Не все внутри ГЭТ поддерживают программу развития. По очень простой причине – надо суетиться, надо двигаться, надо работать больше, чем мы привыкли сегодня. Подвижной состав будет другой, значит, чинить его надо будет другим способом, другими инструментами, учиться на нём ездить. Бортовые системы столь сложные, что придётся их осваивать. Планировать транспортную работу придётся по-другому. Коль скоро речь идёт о приоритетах проезда, надо делать эти системы. А это напряжение, это лишняя работа за ту же зарплату. Но, к счастью, энтузиастов, сподвижников, соратников - больше. Люди понимают, что система устарела, её надо модернизировать, развивать. И технически эта задача оказалась очень интересной. И за эту интересность зацепились и в дирекции, и в службах. Технические специалисты, инженеры ею сейчас занимаются увлечённо. Вот это меня очень радует.

Народный контроль решает

- По Вашей инициативе на предприятии был создан Народный контроль. Какие вопросы в этом году решались с его помощью, по инициативе с мест?

Народный контроль: проблемы и решения Качество и комплектность инструментов для ремонтных зон:

✅ лимиты на самостоятельные закупки структурными подразделениями увеличены на 1,6 млн руб.

Работа линейных бригад при аномально жаркой погоде:

✅ установлена дополнительная надбавка за работу в июне 2021 г. на подвижном составе, не оборудованном кондиционерами или с неработающими устройствами.

Отсутствие вендинговых автоматов на территории некоторых конечных станций:

✅ автоматы установлены.

Нехватка времени пробега в расписаниях троллейбусных маршрутов №№ 32, 35, 41, 45:

✅ пробеги увеличены.

- Они очень эффективно отработали, мне очень понравилось то, что мы сделали! Они реально инициативные, они генерируют кучу вопросов. Например, с помощью Народного контроля был решён вопрос с закупкой качественных диэлектрических перчаток по более низкой цене. После случая с возгоранием спецовки на слесаре в СТТП я поручил закупить другие, мне доложили, что всё нормально, а их оказывается, не купили, на что тоже обратил внимание Народный контроль. В результате слесарей обеспечили новыми спецовками, я лично их проверял в парке. Сняли ролик про это шикарный, как как та спецовка, которая нам была поставлена как негорючая, сгорела за 30 секунд от искр болгарки, а нормальная хэбэшная за ту же цену держала эти искры, и ничего с ней не происходило. Вот такие вопросы Народный контроль нам подсвечивает, там действительно толковые ребята и вопросов – десятки.

Альтернатива личному авто

- Какие маршруты в 2021 году были самыми популярными у пассажиров? Каких вообще приоритетов придерживается ГЭТ в плане организации движения электротранспорта?

- Транспортные системы «метро - трамвай - колёсный транспорт» – это учебник, он наработан годами. Основной поток везёт метро, если оно есть в городе, дальше следует магистральный трамвай, затем идут троллейбусы, автобусы - большой, особо большой вместимости. Трамвай по определению должен быть быстрым. Он должен идти по выделенке, а у нас 200 км выделенных линий - нам даже не надо новых строить, нам надо просто по уму их использовать. Трамвай должен иметь приоритет, и тогда он везёт много, и тогда он реальная альтернатива личному транспорту. Когда подходит трамвай к перекрёстку, все должны стоять, а он должен проезжать. Приведу в качестве конкретного примера 55-й трамвай. После «сотки» он второй в городе по количеству перевозимых пассажиров. Третий - 60-й. Все они больше «Чижика». Вот эти три маршрута и представляют собой классический трамвай, связывающий спальные районы.

В перспективных планах предприятия:

создание 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов (№№ 100, 55, 60, 36, 25, 27, 23, 6, 9, 52, 49, 18, 58, 7, 47), увеличение эксплуатационной скорости и снижение интервала движения до 3,0 – 8,6 мин.

- Насколько реально пересадить на такой трамвай автомобилиста?

- Это определяется, в том числе и менталитетом. Например, в Таллине работник банка, даже, я думаю, управляющий не сочтёт зазорным ехать на трамвае на работу. А у нас - сомневаюсь. Я думаю, что он будет 3,5 часа стоять в пробке, но поедет на «Мерседесе». Вопрос – как это переломить. Вот это самая сложная задача. Закупить технику просто, а как вызвать лояльное отношение к общественному транспорту? Здесь и кнутом, и пряником. С одной стороны, транспорт должен бы комфортным, в нём должно быть всё, что в этом «Мерседесе»: тепло зимой и прохладно летом, светло, развлекательные системы, удобные кресла. Второй момент – автомобилю должно стать некомфортно на улице. У него не должно быть места на парковке, ему должно быть запрещено ездить в исторический центр и так далее. Когда вот это сочетание произойдёт, то человек задумается и машину оставит в гараже.

- Что бы Вы пожелали коллективу в новом году?

- Чаще мыть руки и здоровья!