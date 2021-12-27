В Горэлектротрансе прошёл конкурс профессионального мастерства начальников маршрутов

Значимость профессии начальника маршрута городского пассажирского транспорта возросла в свете реализации масштабной 8-летней программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Новый профессиональный конкурс призван подчеркнуть важную роль начальника маршрута на фоне обновления подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ, предусматривающих повышение квалификации линейного персонала.

Приветствуя участников конкурса, заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов подчеркнул, что на начальников маршрутов возлагается огромная ответственность за подготовку водителей и обеспечение безопасности движения, поэтому их профессия должна быть поднята на новый уровень.

«Как показывает время, люди – это главный капитал нашего предприятия, тем более в свете грядущей транспортной реформы, - отметил Евгений Власов. – От вас зависит, каким будет этот капитал, какими будут наши водители, как они будут себя вести на линии. А по их работе судят обо всём нашем предприятии. Сейчас на предприятие поступает и будет поступать много нового подвижного состава, он современный, поэтому нужны будут новые подходы, новые взгляды, и всё это находится в ваших руках».

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. На первом этапе конкурсанты демонстрировали свои знания должностных инструкций, трудового законодательства, норм безопасности, охраны труда. В практической части участники должны были смоделировать перед членами жюри действия при определённой ситуации, с которой они сталкиваются в своей повседневной работе: например, провести инструктаж об особенностях работы в условиях снежных заносов или в период школьных каникул, «снабдить» условного водителя экипировочным инвентарём, рассказать алгоритм действий по прибытии на конечную станцию.

Лучшим начальником маршрута стал в 2021 году Александр Выходин из Трамвайного парка №8. Победа в конкурсе стала хорошим подарком не только к Новому году, но и ко дню рождения, который Александр отметил 24 декабря.

«Основная задача начальника маршрута – это обеспечить работу так, чтобы не было ни жалоб, ни обращений от граждан, чтобы не было ДТП, - рассказал Александр Выходин о своей работе. - Для этого мы собираем маршрутные собрания, разговариваем с водителями уже не как “начальник – подчинённый”, а как с друзьями. Самое главное в работе с линейным персоналом – это человеческое отношение. Пытаешься чем-то помочь, что-то подсказать. Естественно, у всех есть мой телефон, всем говорю, чтобы звонили по любому вопросу, даже в выходные. Думаю, в первую очередь надо быть человечнее, а отношения “начальник – подчинённый” стоят уже на втором плане».

Второе место заняла Марина Маловичко (Трамвайный парк № 5), на третьем – Алла Коновалова из 1-го трамвайного парка. Победители будут отмечены денежными призами в размере 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. соответственно.

Организаторы конкурса профессионального мастерства начальников маршрута рассчитывают сделать его ежегодным.