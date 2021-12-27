«Петербургские магистрали»: вышел в свет новогодний номер газеты

«Это уже новый мир» - заголовок на первой полосе задаёт настрой всему декабрьскому номеру корпоративной газеты. Многие события уходящего года стали мостами в будущее, заложив основы успешного развития предприятия не только в 2022-м, но и на годы вперёд.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказывает в итоговом интервью о программе развития предприятия, закупке трамваев и троллейбусов по принципиально новому техническому заданию, реновации парков и инфраструктуры ГЭТ.

Вспоминаем яркие события 2021 года: 85-летие троллейбуса, обновление подвижного состава и путевого хозяйства, развитие кадров, спортивные достижения, памятные даты и многое другое.

Победители конкурсов профессионального мастерства 2021 года поздравляют коллег и пассажиров с Новым годом, а народные умельцы из Троллейбусного парка № 1 делятся новогодним настроением, буквально сделанным своими руками в рамках конкурса «Добрых рук мастерство».

На первой полосе – сразу два новогодних конкурса от Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» и Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Приглашаем к участию и желаем приятных новогодних каникул!

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