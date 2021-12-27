Ветеран Троллейбусного парка № 1 отметил столетие

Абрам Генрихович Гуткович проработал в Первом троллейбусном парке (до 2009 г. - Троллейбусный парк № 4) больше сорока лет. С 1968 по 2010 год трудился в Производственно-техническом отделе. Прошёл всю войну: с 1941 по 1945 годы. Свой столетний юбилей ветеран встретил 25 декабря в кругу семьи.

Абрам Генрихович Гуткович окончил Московское инженерное училище, Великую Отечественную войну начинал в звании лейтенанта инженерных войск. Воевал на Южном фронте, в 9-м отдельном мотоинженерном батальоне. Основные боевые задачи были связаны с разминированием, поэтому батальон Абрама Гутковича называли «пионерами»: всегда шли впереди наших войск, чтобы дать возможность к наступлению.

«Из запаса призвали в наш батальон людей постарше меня, и мне всегда говорили: “Сынок, не лезь вперёд, вначале мы”. Но мне очень повезло. Никогда не прятался ни за чьи спины, но войну прошёл без ранений», - вспоминает Абрам Генрихович.

Абрам Гуткович закончил службу в звании полковника. Награждён орденом Красной Звезды, орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. В свои сто лет не прерывает связи с родным троллейбусным парком, по случаю юбилея принял поздравления от своих коллег.