В Горэлектротрансе освоена новая технология обучения бережливому производству

В рамках реализации программы развития производственной системы ГЭТ Службой технической политики петербургского Горэлектротранса разработан базовый курс для самостоятельного изучения работниками бережливого производства. Это позволило к концу 2021 года приобщить к передовой производственной философии 80 % работников предприятия.

Новая технология обучения позволяет не более чем за 15 минут ознакомиться с основными принципами бережливого производства, целями предприятия и достигнутыми в ГЭТ результатами. Материал изучался на стойках водительских инструктажей, интерактивных стойках комплексной системы поддержки технологии ремонта, компьютерах и мобильных устройствах. Благодаря доступности и простоте подачи материала обучение прошли к декабрю более 3000 тыс. водителей подвижного состава и 2500 тыс. работников массовых профессий ГЭТ. А за 5 лет внедрения инструментов и методов бережливого производства обучение разной степени углублённости и в разных форматах прошли более 80 % работников предприятия.

«Ожидается, что большее количество обученного персонала вкупе с высоким уровнем знания предмета приведёт к повышению вовлечённости работников в процесс постоянных улучшений, - пояснила заместитель начальника отдела перспективного развития Службы технической политики Дарья Соловьёва. - Это позволит подготовить коллектив предприятия к дальнейшему развитию и улучшению деятельности, направленному на повышение производительности труда и приближению системы менеджмента бережливого производства ГЭТ к действующим в данной сфере российским и международным стандартам. Это и будет нашей первостепенной задачей на 2022 год».

Добавим, что в 2021 году силами сотрудников корпоративного проектного офиса также была обучена 6-я группа экспертов бережливого производства. Обучение состоялось на базе Троллейбусного парка № 3. Теперь 19 новых «агентов перемен» будут помогать руководителям своих подразделений внедрять передовую производственную философию.

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