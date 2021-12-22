Троллейбус с увеличенным автономным ходом заменит трамвай на время ремонта на проспекте Стачек

Для удобства пассажиров в связи с закрытием трамвайного движения по пр. Стачек на период ремонта путей от Кронштадтской пл. до пр. Маршала Жукова с 24 декабря до 04:50 31 декабря будет работать временный троллейбусный маршрут № 12. Запустить маршрут позволяют возможности инновационных троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые Горэлектротранс эксплуатирует с 2017 года. Кроме того, будет усилено движение на маршруте № 48.

// Троллейбусы следуют:

№ 12: от конечной станции «Авангардная ул.» по пр. Ветеранов, пр. Маршала Жукова, пр. Стачек до конечной станции «Комсомольская пл.».

№ 48: движение усилено.

Напомним, что трамвайное движение по пр. Стачек от Кронштадтской пл. до пр. Маршала Жукова в связи с производством путевых работ закрывается с 11:00 24 декабря до 04:50 31 декабря.

Трамваи следуют:

№ 36: от к/ст «пос. Стрельна» по действующей трассе до ул. Десантников, далее по ул. Десантников, ул. Маршала Казакова, пр. Стачек и по действующей трассе до к/ст «Оборонная ул.».

№ 52: закрыт.