ВолшебныйТрамвай отправился в новогоднее путешествие по Петербургу

С 23 декабря, по новогодней традиции Горэлектротранса, на линию вышел #ВолшебныйТрамвай. В этом году дарить праздничное настроение пассажирам будут вагоны не в ретростиле, а современные модели, украшенные иллюминацией в «стиле европейского Рождества». Яркий облик получили сразу три вагона, встретить которые можно будет на маршрутах трамвайных парков №№1, 3, 7, задействованных в проекте. Это маршруты №№ 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23, 7.

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В декоре новогодних вагонов применены более 20 тыс. светодиодов, позволяющих ежедневно создавать различные вариации свечения гирлянд. Старт новогодней работе дали «волшебные трамваи» из Трамвайного парка №1 и Трамвайного парка №3, прибывшие в старейший в городе Василеостровский трамвайный парк. Там они сфотографировались рядом с раритетным вагоном ЛМ-57, также украшенным светящейся гирляндой.

Прежде, чем новогодние огоньки засветились на бортах, Дед Мороз дал отмашку праздничным экипажам включить иллюминацию. В облике Деда Мороза узнавался директор Горэлектротранса Денис Минкин, который приехал поздравить водителей и пассажиров с началом новогодних рейсов.

В проекте #ВолшебныйТрамвай задействованы линейные трамваи, проезд в них – по стандартной стоимости поездки на общественном транспорте.

Что касается раритетного вагонаЛМ-57 («Стиляга») – он как всегда будет доступен для посетителей Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта на Васильевском острове. «Стиляга» – постоянный участник новогодних фотосессий, ведь с него и началась традиция украшать праздничной иллюминацией подвижной состав.

Работа на новогодних трамваях в праздничные дни – особое время для водителей Горэлектротранса.

«Для меня Волшебный трамвай стал личной новогодней традицией, так как часто меня ставят на маршрут, чему я очень рад. Я ощущаю не только возросшую ответственность перед пассажирами за безопасность дорожного движения, так как иллюминация часто отвлекает автомобилистов – они засматриваются на такую красоту и теряют внимательность. Больше всего я ощущаю причастность к празднику, к тому, что создает людям настроение и дарит радость. Видя удивление и восторг на лицах детей при появлении Волшебного трамвая, я стараюсь немного замедлить ход», - рассказывает Евгений Осминин, водитель «Волшебного трамвая», Трамвайный парк №1.