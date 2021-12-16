Энергетики Горэлектротранса отмечают профессиональный праздник

В Горэлектротрансе за надёжность системы энергоснабжения электрического транспорта отвечает Энергохозяйство. У этой службы нет выходных: энергетики предприятия находятся на посту круглосуточно.

День энергетика приходится на конец года, поэтому в Энергохозяйстве, как и в других подразделениях ГЭТ, подводят итоги работы за 12 месяцев.

Для надёжного энергоснабжения городского электротранспорта в 2021 году было заменено 74 км контактного провода и 46 единиц опор контактной сети, отремонтировано 5,1 км кабельных линий постоянного тока, в том числе длительно отключённых фидеров. Ещё 22,6 км кабельных линий реконструированы.

Продолжилась модернизация подвесной системы контактной сети троллейбуса и трамвая: заменено на синтетику 2,9 км металлической «подвески».

Выполнены планы технического перевооружения на 2021 год по тяговым подстанциям (замена силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, выпрямителей). Наряду с плановыми работами параллельно началась модернизация систем телемеханики на 26 подстанциях Юго-Западного района города.

В общей сложности круглосуточную работу Энергохозяйства Горэлектротранса обеспечивают сегодня 445 человек, а также 18 единиц спецтехники.