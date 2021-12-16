Федеральная акция «Ёлка желаний» привела 9-летнего Вячеслава Юдина в кабину трамвая

Мечта сбылась! Вячеслав Юдин доверил «Ёлке желаний» заветное: поуправлять настоящим трамваем. Под новый год юного любителя электротранспорта Комитет по транспорту и петербургский Горэлектротранс пригласили в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, где расположен Учебно-курсовой комбинат ГЭТ. Здесь Вячеслав прошёл краткий курс вагоновожатого на трамвайном тренажере «с эффектом виртуальной реальности», познакомился с одним из лучших вагоновожатых-2021 Михаилом Глуханюком и ассистировал ему во время проезда на настоящем трамвае, помогая открывать двери и давать трамвайный звонок.

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Знакомство Вячеслава с Горэлектротрансом началось с тренажерного класса Учебно-курсового комбината, где он смог самостоятельно поуправлять трамвайным тренажером на динамической платформе, полностью имитирующим движение трамвая по Московскому проспекту. Внешне тренажер представляет собой полноценную кабину трамвая, у которого вместо обзорного окна – онлайн экран с трансляцией текущей дорожной обстановки.

После тренировки и знакомства с основами управления в цехе Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Вячеслава ждал настоящий пассажирский трамвай «Богатырь-М». Благодаря своему наставнику, вагоновожатому Михаилу Глуханюку, юный гость смог научиться открывать и закрывать двери вагона, пользоваться звонком, указателями поворота и стеклоочистителями, а также изучил панель управления. После инструктажа Вячеслав на правах «второго пилота» проехал со своим старшим наставником по территории парка.

««Ёлка желаний» – это традиционная предновогодняя акция. В этом году мы решили исполнить мечту мальчика Вячеслава, который загадал желание побыть водителем настоящего трамвая. С точки зрения безопасности мы, конечно, не смогли его посадить за управление реального трамвая, непосредственно следующего по городским улицам. Но Слава все равно почувствовал себя вагоновожатым и прокатил нас по территории трамвайного парка», – отметил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Из Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Вячеслав ушёл не только с исполненной мечтой, но ещё и с трамваем. Правда, с его миниатюрной копией. В память о рейсе самого юного петербургского вагоновожатого Вячеславу подарили модель трамвая ЛМ-68М, ёлочную игрушку в виде трамвая ЛМ-57 и, конечно, новогодние гостинцы.

«Мы рады, что смогли исполнить желание Вячеслава, о котором он писал Деду Морозу. Мы увидели, что мальчик искренне увлечен трамваями и троллейбусами – для нас это очень важно. Мы сейчас закупаем новую современную технику, которую будет впоследствии эксплуатировать именно это поколение, и оно должно любить этот подвижной состав, хотеть ездить на таких трамваях в качестве пассажира или водителя. И как вы успели заметить, подавляющее большинство вагоновожатых ГЭТ – это молодые люди, что не может не радовать», – поделился впечатлениями от знакомства с самым юным вагоновожатым директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.