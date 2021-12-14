300 человек приняли участие в онлайн Дне открытых дверей в УКК

15 декабря на базе Учебно-курсового комбината Горэлектротранса (УКК ГЭТ) прошёл День открытых дверей в формате онлайн. В нем приняли участие школьники старших классов и студенты учреждений среднего профессионального образования. Также к онлайн-встрече присоединились специалисты СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР». Всего на «виртуальном» дне открытых дверей побывали 300 человек.

Представители Учебно-курсового комбината и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка рассказали молодежи о работе в Горэлектротрансе и её специфике и о планах развития предприятия. Участники Дня открытых дверей напрямую от представителей профессии узнали о работе водителей трамвая и троллейбуса, а также о новых учебных программах УКК по других востребованным на предприятии рабочим профессиям. Таким образом потенциальные будущие транспортники получили представление о том, какую профессиональную подготовку можно пройти непосредственно в УКК при Горэлектротрансе.

Основная часть беседы была посвящена механизму поступления в УКК и дальнейшему процессу обучения в нём. Молодых людей интересовали вопросы трудоустройства и выплаты стипендии. Горэлектротранс обеспечивает гарантированное трудоустройство в ближайшие к месту проживания будущего сотрудника трамвайные и троллейбусные парки, а минимальный размер стипендии составляет 21,5 тыс.руб., обучение бесплатное.

Напомним, что ближайшая группа по программе «водитель троллейбуса» стартует 20 декабря.