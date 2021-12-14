20 декабря в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ стартует группа обучения по специальности «водитель троллейбуса»

20 декабря начинается обучение последней в 2021 году группы по программе «водитель троллейбуса». Следующая группа желающих, начнет обучение уже в феврале 2022 г.



Обучение в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса – это не скучное сидение за партой, а в том числе, практические занятия на тренажерах и дальнейшая работа на современных троллейбусах и электробусах с динамической зарядкой (троллейбусах с увеличенным автономным ходом).



Требования к абитуриентам:

возраст от 21 года;

образование не ниже основного общего;

обязательное прохождение медицинской комиссии.

Условия обучения:

срок обучения по профессии «водитель троллейбуса» – 6 месяцев;

стипендия:

на период теоретического обучения: от 21,5 тыс. руб. до 25,8 тыс. руб. в зависимости от успеваемости;

на период практического обучения по профессии «водитель троллейбуса»: 34,5 тыс. руб.

гарантированное трудоустройство по итогам обучения в ближайший к месту жительства троллейбусный парк.

Справки по телефону: +7 (812) 244-18-41

Официальный сайт: www.getukk.ru