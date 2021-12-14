Вера Гусева, которая сделала трамвай из гироскутера, побывала в Горэлектротрансе

Студентку Академии транспортных технологий в Горэлектротранс пригласил директор предприятия Денис Минкин, узнав о трамвайном увлечении Веры Гусевой из новостей. На встрече речь шла о будущей карьере первокурсницы, которая создает чертежи, миниатюрные модели и мечтает построить настоящий трамвай, а также работать вагоновожатой.

Попробовать себя в роли водителя Вере Гусевой уже удалось. Её первый трамвай - самодельный транспорт из элементов гироскутера, самоката и алюминиевой рамы – с октября 2021 года совершил семь рейсов. Правда, пока по тротуару. Но чтобы выйти на линию самодельному трамваю нужно проделать необычный путь. Сначала разработчик авторской модели и водитель в одном лице спускает складной трамвай на лифте с 15 этажа, а уже после этого отправляется в рейс. По словам Веры Гусевой, зарядки аккумулятора хватает на 1,5 часа.

Также студентка рассказала директору Горэлектротранса Денису Минкину о том, что сначала увлеклась электричеством, а уже потом появились любовь к трамваю, желание работать водителем и разрабатывать новые модели. Глава Горэлектротранса в беседе с Верой Гусевой отметил, что она – «абсолютно человек ГЭТ» и пригласил познакомиться с работой предприятия более детально.

Начать знакомство с отраслью ГЭТ решили с Василеостровского трамвайного парка, где собрана уникальная коллекция трамваев разных лет, и поездки на туристическом трамвае. Также Денис Минкин пригласил Веру Гусеву побывать в цехе по ремонту и обслуживанию подвижного состава Трамвайного парка №8 с перспективой трудоустройства в цех по капитальному ремонту трамвая и троллейбуса в структуре Службы подвижного состава Горэлектротранса.