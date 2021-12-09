12 декабря исполняется 4 года с запуска в Петербурге электробусов с динамической зарядкой

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом впервые поехали по продленному маршруту №23 в Приморском районе 12 декабря 2017 года. Еще один маршрут нового вида транспорта до конца того же года запустили в Красносельском районе, соединив «Балтийскую жемчужину» с метро «Кировский завод». А за 4 года Санкт-Петербург стал лидером по развитию маршрутной сети электробусов с динамической зарядкой в России. Сейчас в нашем городе курсируют 160 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) на 9 маршрутах общей протяженностью 93,8 км.

Самый длинный маршрут – № 41, кольцевой от улицы Васи Алексеева до улицы Капитана Грищенко и обратно – больше половины пути проходит на автономном ходу (6,1 км).

Напомним, зарядка аккумуляторов в троллейбусах с увеличенным автономным ходом происходит во время движения под контактной сетью, то есть в динамике (in-motion charging). Отсюда профессиональное название инновационных троллейбусов – электробусы с динамической зарядкой. По окончании зарядки ТУАХ продолжает движение без подключения к контактной сети и может ехать в те районы, где отсутствует контактная сеть.

Такой способ зарядки позволяет продлевать троллейбусные маршруты в районы с новой жилой застройкой, где пока еще не развита в полной мере инфраструктура другого городского транспорта.

За время эксплуатации ТУАХ в Петербурге маршрутная сеть экологического транспорта увеличилась на 30 км, а количество перевезенных пассажиров возросло на 882, 6 тыс. человек в месяц.

Развитие троллейбусных линий с увеличенным автономным ходом отвечает положениям Государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». В частности, в ближайшие годы запланирована поставка 207 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом.