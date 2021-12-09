В Горэлектротрансе составили карту пути пассажира электротранспорта

10 декабря 2021

10 декабря на заседании рабочей группы Международного союза общественного транспорта (МСОТ или UITP) рассмотрели Карту пути пассажира СПб ГУП «Горэлектротранс», разработанную на предприятии. В основу данных Карты легли данные анкет более 60 респондентов об испытываемых эмоциях пассажиров петербургского электротранспорта в различных точках их пути.

 

СПб ГУП «Горэлектротранс» входит в состав МСОТ и принимает участие в рабочей группе по направлению «Единый стандарт пассажирских сервисов». В ходе работы участники ознакомились с практикой Московского метрополитена по оценке удовлетворенности пассажиров метро путем проведения анкетирования пассажиров.

 

Специалисты Службы технической политики совместно со Службой движения разработали анкету и карту пассажиров под формат работы городского электротранспорта. Было проведено анкетирование более 60 пассажиров СПб ГУП «Горэлектротранс» на предмет испытываемых ими эмоций в различных точках контакта Карты.

 

Данные, полученные в ходе анкетирования, а также статистика жалоб пассажиров за 2020 год были рассмотрены на очередном заседании рабочей группы МСОТ. Результаты показали, что большинство пассажиров испытывает негативные эмоции в точках Карты: «Остановка» и «Пересадка». Негативные ощущения у пассажиров вызывают долгое ожидание прибытия транспорта, большие интервалы движения и отсутствие прямых маршрутов.

 

Информация Службы технической политики

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