В Горэлектротрансе составили карту пути пассажира электротранспорта

10 декабря на заседании рабочей группы Международного союза общественного транспорта (МСОТ или UITP) рассмотрели Карту пути пассажира СПб ГУП «Горэлектротранс», разработанную на предприятии. В основу данных Карты легли данные анкет более 60 респондентов об испытываемых эмоциях пассажиров петербургского электротранспорта в различных точках их пути.

СПб ГУП «Горэлектротранс» входит в состав МСОТ и принимает участие в рабочей группе по направлению «Единый стандарт пассажирских сервисов». В ходе работы участники ознакомились с практикой Московского метрополитена по оценке удовлетворенности пассажиров метро путем проведения анкетирования пассажиров.

Специалисты Службы технической политики совместно со Службой движения разработали анкету и карту пассажиров под формат работы городского электротранспорта. Было проведено анкетирование более 60 пассажиров СПб ГУП «Горэлектротранс» на предмет испытываемых ими эмоций в различных точках контакта Карты.

Данные, полученные в ходе анкетирования, а также статистика жалоб пассажиров за 2020 год были рассмотрены на очередном заседании рабочей группы МСОТ. Результаты показали, что большинство пассажиров испытывает негативные эмоции в точках Карты: «Остановка» и «Пересадка». Негативные ощущения у пассажиров вызывают долгое ожидание прибытия транспорта, большие интервалы движения и отсутствие прямых маршрутов.

Информация Службы технической политики