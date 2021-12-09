Отчет с заседания НТС по развитию стрелочного хозяйства

8 декабря в СПб ГУП «Горэлектротранс» состоялось заседание Научно-технического совета Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) секции «Путевое хозяйство». Заседание прошло под председательством заместителя председателя Научно-технического совета МАП ГЭТ, профессора кафедры «Строительство дорог транспортного комплекса» ПГУПС, д.т.н. Евгения Дудкина и было посвящено теме развития стрелочного хозяйства городского электротранспорта.

С докладами выступили ООО «ИнноТех» (Москва), ООО «Термотрон-Завод» (Брянск), АО «БЭТ» (Москва), ЗАО «Промтрансниипроект» (Москва), а также ПГУПС (Санкт-Петербург). В настоящее время, при поддержке Министерства транспорта РФ и Министерства промышленности и торговли РФ реализуется программа Фонда развития промышленности для подготовки серийного выпуска продукции двуперых автоматических стрелочных переводов с электроприводом, а также организации производства в необходимом количестве для выполнения программы импортозамещения и обеспечения российских современных трамвайных линий отечественными стрелочными переводами.

Уже сейчас в России введено в эксплуатацию современное производственное оборудование, испытательный центр, позволяющие изготавливать широкий перечень качественной продукции на уровне с ведущими европейскими производителями.

Отмечено, что существующая нормативная база в части эксплуатации и производства стрелочного хозяйства устарела, не охватывает все имеющиеся технические решения и требует пересмотра.

Участники заседания обменялись практическим опытом эксплуатации стрелочных переводов отечественного производства; затронули проблемные вопросы, возникающие в процессе эксплуатации; повышение скорости движения трамвая; риски срыва срока поставок импортного сырья и дальнейшие перспективы развития общественного электрического транспорта в соответствии с современными требованиями.

В результате регионального и межсубъектового взаимодействия будет достигнут комплексный подход к решению вопросов развития и стандартизации качества обслуживания населения.

Информация Службы технической политики